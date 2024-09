Dall'e-bike senza raggi, alla campana anni 30: un catalogo di duecento pezzi per l'asta di beneficenza “Curiosità-Oddities”

La prima e-bike al mondo senza raggi e mozzi, una campana francese per mucche degli anni Trenta e un distributore di carburante del 1975 sono alcuni degli oggetti insoliti protagonisti dell’asta di beneficenza “Curiosità-Oddities” organizzata giovedì 26 e venerdì 27 settembre a Torino da Aste Bolaffi in favore di Fondazione Time2. Alla realtà torinese, nata su iniziativa di Antonella e Manuela Lavazza, la casa d’aste devolverà le commissioni di vendita, che andranno a sostegno dei progetti educativi e sportivi promossi dalla fondazione per persone con disabilità nel passaggio all’età adulta. I lotti saranno visibili al pubblico mercoledì 25 e giovedì 26 settembre nella sede di Time2.

Macchine arcade, oggetti di design e memorabilia: nel catalogo, composto da 242 lotti, spiccano anche un’insegna luminosa Coca-Cola-Tobacco degli anni Ottanta retroilluminata a neon, un flipper Zaccaria “Space Shuttle” del 1980 e il videogioco “Invasion” (il bootleg di Space Invaders) rilasciato in Italia nel 1979, oltre a una serie di oggetti promozionali, alcuni lotti di Zippo e tante altre curiosità.

L’asta sarà divisa in due giornate: il 26 settembre verranno battuti i primi 34 lotti in sala d’aste presso la sede di Time2, mentre i restanti lotti saranno protagonisti di asta internet live il 27 settembre sul sito di Aste Bolaffi. La vendita sarà preceduta dall’esposizione lotti, aperta al pubblico mercoledì 25 e giovedì 26 settembre.