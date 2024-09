Domenica pedalate sulla collina torinese con Turismo Torino

Turismo Torino e Provincia - nell’ambito delle attività di promozione del Distretto del Cibo Chierese e Carmagnolese con il supporto della Città Metropolitana di Torino - ha coordinato l’organizzazione di un calendario di pedalate cicloescursionistiche nell’Oltre Collina Torinese organizzate in occasione delle Fiere agricole e Sagre enogastronomiche in programma presso i Comuni aderenti. Gli itinerari sono ideati da Pistaaa! La Blue Way Piemontese e le tracce dei percorsi sono disponibili sul portale Outdooractive.

Quale migliore occasione per scoprire i prodotti tipici locali dell’autunno alle porte, salendo in sella alla propria bicicletta a pochi passi da Torino! I partecipanti verranno guidati da un accompagnatore cicloescursionistico, a disposizione per eventuali contrattempi e curiosità lungo il tragitto.



L’appuntamento è per 29 settembre a Marentino, in occasione della Fiera del Miele, con partenza alle 10.00 su un percorso di circa 19 km. su strade secondarie, strade bianche e sterrati con salite per brevi tratti impegnative. L’escursione si effettua con bici propria, si consiglia MTB, E-bike e Gravel.



Lungo l’itinerario in paese si potranno ammirare Casa Zuccala, Dimora Storica del XVII secolo, i tipici rebus dipinti sui muri delle abitazioni, per poi dirigersi verso la pregevole Chiesa Romanica di Santa Maria dei Morti, l’Apiario sperimentale, fino all’area a nord del Lago di Arignano.

Al termine della gita, della durata indicativa di due ore, tappa gourmet allo Stand del Distretto del Cibo presso la Fiera del Miele per assaggiare i prodotti locali.



Per chi ama pedalare c’è la possibilità di allungare il percorso consultando le tracce presenti nell’area; per chi desidera raggiungere il posto direttamente da Torino con un mezzo sostenibile oltre alla bicicletta è possibile approfittare dell’intermodalità offerta dalle linee dei treni SFM - Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino.



Le pedalate sono gratuite con fee di prenotazione pari a € 5,00, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per supportare le attività di cura e ricerca oncologica dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.



Informazioni e prenotazioni sul sito dove saranno inoltre presenti le pedalate in occasione della Sagra del cardo e della cipolla di Andezeno a ottobre e della Fiera di San Martino di Chieri a novembre.



https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/welcome-tourr-pedalata-nelloltre-collina-torinese