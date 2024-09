Dopo 21 anni gli alpini torneranno a ritrovarsi a Pinerolo

Nel 2026 Pinerolo ospiterà il raduno di Primo Raggruppamento delle sezioni Ana, che coinvolge Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia. Questo evento era già stato ospitato 21 anni fa, nel 2005, e la scelta di tornare a Pinerolo è arrivata nel fine settimana, durante il Raggruppamento a Omegna: “L'assemblea di tutti i presidenti Ana di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia, nella seduta del 21 settembre, ha deliberato di assegnare il raduno degli Alpini del Primo Raggruppamento del 2026 alla Sezione Ana di Pinerolo – spiega il presidente di sezione Mauro Buttigliero –. Sono molto contento ed è una grande soddisfazione, non solo per gli alpini del Pinerolese, bensì per tutto il territorio. Come per il centenario cercheremo di fare del nostro meglio per organizzare l’intero weekend del Raduno con la collaborazione di tutti i gruppi, delle istituzioni e di chi vorrà essere vicino agli Alpini”.