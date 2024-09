Nice Festival Moncalieri, spettacoli tutte le sere al PalaExpo fino al 29 settembre

Dopo la giornata di apertura in piazza Vittorio Emanuele II, il Nice Festival Moncalieri, organizzato dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, parte con la sua programmazione al PalaExpo, in piazza Mercato. Fondazione Cirko Vertigo, Accademia Cirko Vertigo, Collettivo Binario Zero, Carlo Cerato, Vladimir Ježić, Salvatore Cappello e Arianna Abis i protagonisti della kermesse: 7 le compagnie in programma, 24 gli artisti in scena, 7 le nazionalità rappresentate dai cast internazionali, ovvero Italia, Francia, Croazia, Portogallo, Messico, Brasile, Argentina.

“Per il secondo anno torniamo a Moncalieri, che ci ha accolti e sostenuti. Accanto a professionisti di lunga esperienza, portiamo in scena giovanissimi e promettenti artisti formati presso l’Accademia: è per noi un orgoglio pensare che dopo il palco moncalierese, queste nuove stelle del circo contemporaneo potranno calcare le scene di tutta Europa”, spiega Paolo Stratta, direttore di produzione del centro blucinQue Nice e fondatore di Cirko Vertigo.

“Siamo felici di consolidare la nostra partnership con Fondazione Cirko vertigo e blucinQue Nice presentando la seconda edizione del Nice Moncalieri. Il festival, che quest’anno ha avuto la sua prima in centro storico, è tra gli appuntamenti più importanti del nostro ricco palinsesto autunnale”, sono le parole del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

I biglietti per assistere agli spettacoli, con un costo che va dai 2 ai 6 euro, sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’APP del centro di produzione blucinQue Nice o in loco presso la sede del festival e in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo.

La settimana prende il via lunedì 23 e martedì 24 settembre alle ore 21 all’interno dello chapiteau Nice, montato appositamente per l’occasione, con lo spettacolo Llabyellov di Carlo Cerato, un collage di giocoleria, musica, silenzio, luci, costumi, scherzi e parole, in una situazione di "ipervicinanza" con il pubblico. Apertamente astratto ma con un carattere ironico e assurdo, Llabyellov è il piacere di scoprire, esplorare, osservare qualcosa di fragile e ridere di uno scherzo sciocco, tutti insieme.

Mercoledì 25 e giovedì 26 settembre alle ore 21 va in scena presso lo chapiteau Nice, in prima nazionale, Missione Priscilla, il nuovo spettacolo di Vladimir Ježić, una stravagante, pomposa sfilata haute couture sul confine tra il volto e la maschera, piena di colori, emozioni, sarcasmo, commedia, poesia visiva, bellezza e meraviglia che vanno oltre le etichette e gli stereotipi di genere. Il vero e il falso, l’interiore e l’esteriore, naturale e costruito, maschile e femminile, improvvisato e coreografato, privato e pubblico: concetti opposti si incontrano, incrociano e intrecciano in uno spazio artistico unico.

Venerdì 27 settembre, dalle 16:30 alle 18:15 e dalle 19 alle 21, all’esterno dello chapiteau, un momento dedicato agli spettatori più piccoli con Racconti sotto la gonna: storie da tutto il mondo, raccontate sotto la gonna di un trampoliere, Paolo Latorre. Un libro magico nelle mani di una circense racconta storie, Lara Quaglia, sarà la finestra su un mondo fatto di fantasia e leggende. Racconti sotto la gonna arricchirà la programmazione anche della giornata di sabato 28 settembre dalle 19 alle 21.

Il pomeriggio di venerdì 27 settembre, in replica domenica 29 settembre, alle ore 18:30, appuntamento con Salvatore Cappello e il suo Miniminagghi, un soliloquio circense e allo stesso tempo una ballata sulla Sicilia. Insieme al regista Pablo Volo, l’artista ha immaginato uno spettacolo che legasse le sue radici al “volo” verso il circo, in una sorta di autobiografia giovanile.

La serata di venerdì 27 prosegue con l’appuntamento più atteso della kermesse: Kabaret Vertigo andrà in scena presso lo chapiteau Nice alle ore 21, in replica alla stessa ora sabato 28 e domenica 29 settembre, giorno di chiusura del festival. Presentati dall’attore Ivan Ieri, si avvicenderanno sul palco, con performance originali e innovative, artisti di calibro internazionale provenienti da tutto il mondo: Alexandre Duarte, Andrea Farnetani, Vladimir Ježić, Jonnathan Lemos, Michelangelo Merlanti, Elisa Mutto e Carlos Rodrigo Parra Zavala lasceranno il pubblico con il fiato sospeso muovendosi leggeri fra le discipline del circo contemporaneo quali palo cinese, bandiere, sospensione capillare, giocoleria, ruota cyr, mano a mano, tessuto e cerchio aerei. Al ritmo di sogno, talento e passione, metteranno la loro tecnica al servizio di ricerca espressiva e coreografica in un mix unico.

Sabato 28 settembre alle ore 18:30 è in programma Nom’indosso di Collettivo Binario Zero. Lo spettacolo vede in scena quattro acrobate e danzatrici, formate presso l’Accademia Cirko Vertigo, che vestono i panni delle donne protagoniste delle opere di Giacomo Puccini. Giochi di movimento e tecniche circensi si fondono assieme per esprime la conflittualità, l’eccentricità e il tormento che caratterizzano il mondo pucciniano e quello di oggi. La creazione, tutta al femminile, è in programma anche le mattine, nei giorni di lunedì 23, giovedì 26 e venerdì 27 settembre alle ore 10:30, per gli studenti delle scuole moncalieresi. L’appuntamento è preceduto alle ore 10 dal Nice Tour, un tour guidato dallo staff di Fondazione Cirko Vertigo nello Chapiteau Nice, alla scoperta dei suoi segreti, degli attrezzi del mestiere, della storia del circo e della vita quotidiana degli artisti e dei tecnici.

La giornata di domenica 29 settembre sarà arricchita da un altro appuntamento pensato per i bambini e le famiglie: Storie di carta con la cantastorie Arianna Abis sarà in replica dalle 16:30 alle 18:15 e dalle 19 alle 21. Un micro-viaggio tra parole e immagini, sorvolando le terre di leggende e antichi miti. Un piccolo teatro di carta dove l’arte dei cantastorie di strada ancora può vivere nell' incontro degli sguardi.

Il Nice festival Moncalieri fa parte della rete di festival organizzati dal Centro blucinQue Nice, riconosciuto e finanziato dal MIC e uno dei quattro centri di produzione per il circo contemporaneo riconosciuti a livello nazionale. A partire dal 2022 il centro ha creato una rete di partenariato con le città di Torino, Chieri, Grugliasco, Moncalieri e Settimo Torinese sui cui territori sono nati i Nice Festival, oltre allo storico festival internazionale Sul Filo del Circo. Da quest’anno la programmazione si arricchisce e si espande anche alla città di Mondovì, nel cuneese, dove il centro di produzione porterà i suoi spettacoli nel mese di dicembre e gennaio. blucinQue Nice ha l’obiettivo di creare sul territorio una comunità di spettatori stabile e di promuovere lo spettacolo dal vivo e il circo contemporaneo, permettendo soprattutto alle giovani compagnie di circuitare e confrontarsi con altri artisti di rilievo internazionale. Il Centro nazionale di produzione blucinQue Nice produce e sostiene la Compagnia blucinQue, fondata e diretta dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi, punto di riferimento in Italia e all’estero nel settore del teatrodanza e del circo contemporaneo. La compagnia ha la sua sede permanente di creazione presso il Café Müller di Torino.

Info www.blucinque.it