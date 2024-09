Dog Pride e il mercato lungo via Torino accendono la festa di San Matteo a Nichelino

Volge al termine a Nichelino l'edizione 2024 della festa di San Matteo, che stasera si conclude con l'atteso spettacolo piromusicale.

Via Torino presa d'assalto

La pioggia che oggi cade battente (mettendo in dubbio l'evento conclusivo) per fortuna ha risparmiato la giornata di ieri, 22 settembre, una domenica che ha visto una grandissima presenza di pubblico tra le bancarelle che hanno occupato via Torino per la "Festa di fine estate", che ha animato dalla mattina al tardo pomeriggio via Torino con stand regionali, vendita di prodotti tipici e degustazioni, oltre al mercatino artigianale e hobbistico e occasioni di animazione per i bambini.

Entusiasmo per il Dog Pride

Tantissime le presenze anche al Dog Pride, la sfilata dei cani e dell'orgoglio animale, che ha radunato attorno al palco di piazza Di Vittorio un gran numero di bambini e famiglie, oltre che di appassionati. 107 gli amici a quattro zampe che si sono mostrati al pubblico: tra i premiati, da segnalare Axel che ha vinto la categoria Bulli di Nichelino e King, uno splendido pastore tedesco, al primo posto in quella Tale cane tale padrone.

AGGIORNAMENTO: Il maltempo ha costretto attorno alle ore 19 gli organizzatori ad annullare lo spettacolo piromusicale, gran finale della festa di San Matteo.