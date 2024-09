Chivasso aderisce alla Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di Fibrosi Cistica

Fino al prossimo 29 settembre, anche il Palazzo dell’Economia e del Lavoro “Luigi Einaudi” di Chivasso si illumina di verde, colore istituzionale della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, aderendo alla prima Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva. Tra i monumenti che sposano l’iniziativa ci sono il David di Michelangelo a Firenze, la Mole Antonelliana a Torino, Palazzo Pirelli a Milano e il Teatro Massimo a Palermo.

L’adesione del Comune di Chivasso è stata voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali, retto da Cristina Varetto, in collaborazione con i volontari locali. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS e si inserisce nel solco della Campagna “1 su 30 e non lo sai”, lanciata a settembre 2023, che mira ad aumentare la conoscenza della malattia e del test del portatore sano di Fibrosi Cistica.

Una su 30 è, infatti, la frequenza con cui si presenta la condizione di portatore di fibrosi cistica nella popolazione italiana. Un portatore non ha sintomi e non è malato ma una coppia composta da due portatori di Fibrosi Cistica a ogni gravidanza ha il 25% di probabilità di avere un figlio malato.