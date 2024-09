Vanno all’asta a ottobre tre locali sotto i portici del municipio di Luserna San Giovanni

Prima si erano svuotati i locali dell’ottico sfrattato, poi era toccato ai gestori di Momo lasciare il loro bar, ora il Comune di Luserna San Giovanni cerca nuovi gestori per gli immobili di sua proprietà sotto i portici di via Roma che negli ultimi mesi si sono liberati. Con la recente chiusura del negozietto Mercattolo, e quella più vecchia dell’agenzia di viaggi Rosa dei Venti buona parte dei portici del municipio è ormai abbandonata.

Martedì 8 ottobre si svolgeranno le aste per assegnare due locali: alle 9 per quello di via Roma n. 35/37 dell’ex agenzia di viaggi, alle 15 toccherà all’immobile ai civici 43/45 che ospitava l’ottico. Il giorno successivo, mercoledì 8 ottobre, alle 9, toccherà all’ex Momo bar al numero 39.

Le unità immobiliari fanno parte di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale dal Ministero per i beni e le attività culturali e dovranno essere destinate ad attività commerciali.

I locali dell’ex ottico sono di 46 mq e classe energetica E (canone annuo di locazione a base d’asta: 6.000 euro), l’ex bar invece è grande 84 mq e comprende cantine servizi igienici, la sua classe energetica è la D (canone annuo di locazione a base d’asta: 7.000 euro). Infine l’ex agenzia di viaggi è di 56 mq e di classe energetica E (canone annuo di locazione a base d’asta: 4.500 euro).

La durata del contratto è di 6 anni e il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat.

L’avviso di asta pubblica con tutti i dettagli e il modello di domanda da compilare sono stati pubblicati sul sito del Comune di Luserna San Giovanni, in albo pretorio e con link in home page.

Per informazioni e per sopralluoghi contattare il responsabile del procedimento al numero 0121 954330 o all’indirizzo mail: davide.benedetto@comune.luserna.to.it.