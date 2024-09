Giornate Europee del Patrimonio: incontro alla Biblioteca Nazionale sui pionieri del restauro, Erminia Caudana e Amerigo Bruna

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, sabato 28 settembre la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino ospita presso la Sala storica l'incontro dal titolo:

Erminia Caudana e Amerigo Bruna. Pionieri del restauro per la Biblioteca Nazionale, 28 settembre ore 10.30 presso Biblioteca Nazionale Universitaria, Sala storica - Piazza Carlo Alberto 3, Torino

Evento è dedicato alla restauratrice Caudana e al suo allievo Bruna, a cui si deve il recupero di centinaia di volumi gravemente danneggiati dall’incendio che colpì l’antica sede della Biblioteca, in via Po, nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 1904.

All’indomani dell’incendio, la necessità di salvare il patrimonio librario scampato alla distruzione portò la Biblioteca Nazionale a contribuire fattivamente all’evoluzione delle tecniche di conservazione e restauro.

L’antico laboratorio, il primo istituito in una biblioteca pubblica statale, è oggi parzialmente ricostruito con arredi e attrezzi originali nello spazio espositivo della Sala storica.