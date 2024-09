Blanco protagonista del grande show che introduce le Atp Finals 2024

Le Atp Finals raddoppiano lo spettacolo! Venerdì 8 novembre, a partire dalle ore 21, andrà in scena all’interno della Inalpi Arena di Torino il primo ‘Grand Opening Show’.

Esperienza travolgente e immersiva

Grazie allo spettacolo visivo ad altissimo impatto che sfrutterà la superficie del campo da gioco -trasformata per l’occasione in un inedito palcoscenico - il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, travolgente e immersiva, assistendo ai tre ‘set musicali’ di tre incredibili artisti. Esattamente come nella ‘Race to Turin’, che porterà i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie di doppio del mondo a sfidarsi - dal 10 al 17 novembre - sul veloce delle Nitto ATP Finals, anche il cast stellare del ‘Grand Opening Show’ si comporrà un ‘set’ dopo l’altro.

Blanco il grande protagonista

Un primo nome può essere già svelato oggi. Ed è quello del primo campione della musica italiana che compone la rosa degli artisti che prenderanno parte all’evento che inaugurerà il torneo di tennis indoor più importante al mondo: Blanco. Un artista dallo stile unico e dall’energia travolgente. Nell’arco dei prossimi giorni verranno dunque svelati i nomi degli altri due ‘top player’ del panorama musicale nazionale che si esibiranno all’Inalpi Arena.

Cattelan c'è

A ‘guidare’ questa squadra composta da tre ‘singolaristi’ d’eccezione, come una sorta di ‘supercoach’, ci sarà un conduttore, showman, speaker radiofonico dalla cifra unica: Alessandro Cattelan. Al suo fianco, l’opening e l’accompagnamento della serata saranno affidati alla coppia di produttori multiplatino di grandi hit del panorama musicale italiano Zef&Marz. Al pari dell’attesa per le Nitto ATP Finals 2024, cresce l’attesa anche per la prima del ‘Grand Opening Show’: il pubblico potrà partecipare a uno show irripetibile, organizzato dalla FITP – la Federazione Italiana Tennis e Padel, in associazione con l’ATP.

Live Nation supporterà con la produzione dell’evento, mentre la direzione artistica e creativa è affidata a LaTarma Entertainment.