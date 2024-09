A Pianezza apre un nuovo asilo nido comunale per i bimbi da 1 a 3 anni

«Non abbiamo voluto lasciare a casa nessun bambino, ma ci siamo impegnati in ogni modo per riuscire a soddisfare tutte le richieste pervenute – commenta il Sindaco di Pianezza Antonio Castello –. In questa prospettiva abbiamo anche finanziato, per la maggior parte con fondi del Pnnr e per il restante con fondi comunali, la costruzione di un nuovo asilo nido comunale che avrà 36 posti disponibili, divisi in 3 sezioni da 12 bambini ciascuna. Il nuovo asilo sarà aperto a settembre del 2026 in via Musinè 26, vicino alla scuola materna Rapelli. Nascerà quindi a Pianezza, nei prossimi anni, un unico grande polo dell’infanzia per i bambini da zero fino a sei anni».