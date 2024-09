Istituto Birago "militarizzato" per Valditara: "Cosa ci vieni a fare in Barriera, non ti vuole nessuno" [VIDEO e FOTO]

Istituto Birago "militarizzato" per Valditara: "Cosa ci vieni a fare in Barriera"

Istituto Birago "militarizzato" per la visita del Ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara. Dalle 15 i ragazzi del Fronte della Gioventù Studentesca si sono ritrovati in corso Novara n.65 per contestare l'esponente del Governo Meloni che, dopo aver visitato la scuola secondaria Maria Turoldo, è atteso all'I.P.S.I.A in occasione del centenario.

Le contestazioni

La Polizia e i Carabinieri si sono schierati in tenuta antisommossa davanti all'ingresso, per poi chiudere il controviale in direzione piazza Baldissera con due blindati. In attesa di Valditara i ragazzi hanno urlato dal megafono diversi slogan: "Fuori i missini dalle scuole" e "Valditara pezzo di m... a, cosa ci vieni a fare in Barriera che non ti vuole nessuno".

I manifestanti hanno poi tirato fuori dei fumogeni rossi e delle bandiere della Palestina all'arrivo di Valditara, urlando gli slogan "Free Palestina".

Il dialogo

A cercare una via di dialogo con il Fronte della Gioventù la preside del Birago Annamaria Palmeri, per undici anni assessore della giunta De Magistris: "Dentro ci sono 40 studenti dell'I.P.S.I.A. La scuola professionale è in equilibrio tra formazione e le competenze culturali di cittadinanza ed inclusione".