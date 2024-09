A Luserna San Giovanni le Olimpiadi arrivano in biblioteca

Il ritrovo è alle 16,30 in via Ribet 3, oggi pomeriggio, mercoledì 25 settembre, poi, dopo una merenda, bambini e adulti di Luserna San Giovanni i cimenteranno con le ‘Bibliolimpiadi’.

Con questa festa, la biblioteca comunale di Luserna San Giovanni riprende il suo programma di eventi e laboratori.

Verranno create delle squadre miste, comprendenti diverse fasce d’età, in modo che i componenti possano aiutarsi e sfruttare al meglio le proprie potenzialità. I vari gruppi dovranno superare una serie di prove per poter vincere i premi finali. Si cimenteranno con giochi cooperativi, ad esempio il twister e le gare con i cerchi, per promuovere lo spirito di collaborazione tra i partecipanti.

Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina Facebook della biblioteca.