Banca Territori del Monviso incontra gli studenti universitari per promuovere il ruolo attivo dei giovani

Ha preso avvio oggi presso la Facoltà di Economia di Torino l’ottava edizione del “caso aziendale sulle forme di imprenditoria consolidate” promosso dal Club Dirigenti Vendite & Marketing dell’Unione Industrial i di Torino e presentato dal p residente Bartolomeo Vassallo e il vice presidente Maurizio Ciulla , in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università, nel corso di Branding della laurea magistrale in Direzione d'Impresa Marketing e Strategie di cui è titolare la prof.ssa Anna Claudia Pellicelli , che ha ospitato Banca Territori del Monviso .

Assegnazione di un progetto agli studenti

L’obiettivo del progetto è lo studio del contesto e la successiva creazione di un piano innovativo per incentivare e ampliare il coinvolgimento dei giovani soci all’interno di BTM. Ciò in quanto oltre un terzo dei diecimila soci di Banca Territori del Monviso ha meno di 40 anni: come spiega il Direttore Generale Luca Murazzano è infatti “ferma intenzione del Consiglio di Amministrazione della nostra cooperativa di credito valorizzare sempre più i giovani soci attraverso la loro partecipazione attiva alla vita della banca, non solo come clienti fruitori di servizi ma in chiave propositiva, portando il loro contributo in termini di idee e visione del futuro”.

Gli studenti sono quindi chiamati ad elaborare idee e strategie concrete su come attrarre i loro coetanei verso il mondo cooperativo, promuovendo il valore aggiunto di essere parte di una banca che opera per il benessere delle Comunità in cui opera. Il contest rappresenta un'opportunità unica per gli studenti universitari di approfondire il funzionamento di una realtà bancaria radicalmente diversa dalle tradizionali banche commerciali, acquisendo conoscenze utili sia per la loro formazione accademica che per il futuro professionale che li aspetta.