Valditara a Piazza dei Mestieri: "Autonomia? Sulla scuola c'è un processo di unificazione del paese". Ma gli studenti lo contestano

"Non ho paura dell'autonomia - ha detto Valditara a proposito della nuova riforma in riferimento agli effetti sulla scuola - per quello che mi riguarda noi stiamo avviando un grande percorso di unificazione del Paese che passa anche per la scuola. Credo che siano state diffuse troppe notizie false sui pericoli della riforma Calderoli, in realtà non vi è alcun rischio per i nostri giovani che vivono in Italia. Non c'è nessuna area del Paese che ha meno disponibilità finanziaria, nessun rischio, anche perché proprio le azioni portate avanti da questo governo, come i 325 milioni di agenda Sud, per la prima volta nella storia, hanno testimoniato come la scuola del Mezzogiorno recupera il doppio rispetto a quella del Nord. Entrambe recuperano, in italiano, in matematica, in inglese rispetto al periodo del Covid. Inoltre c'è un crollo della dispersione scolastica in Italia e, per la prima volta, nel Mezzogiorno, con un tasso inferiore al 10%".