Non bastano cento: la Croce verde di Bricherasio ha bisogno di nuovi volontari

La mole di servizi aumenta di anno in anno e la Croce verde di Bricherasio cerca dei nuovi volontari. Per loro organizza il corso di formazione Soccorritori 118 con abilitazione all’uso di defibrillatore che inizierà mercoledì 8 ottobre ed a cui ci si può iscrivere chiamando il numero 0121 598090 oppure scrivendo a cvbriche.servizi@libero.it. “Il corso di due giorni a settimana terminerà a dicembre e prevede cento ore di tirocinio su ambulanza e cinquanta ore di lezione teorica e pratica” spiega Martina Rossa per la Croce verde.

Attualmente sono cento i volontari attivi tra quelli destinati al 118, ai servizi ordinari e al centralino. Inoltre sono una decina i dipendenti che lavorano nella Croce verde di Bricherasio a cui si aggiungono tre persone assunte tramite agenzia e quattro ragazzi del servizio civile.

“Dal 1° gennaio ad oggi i servizi complessivi sono stati 5.226 e comprendono il 118, la rianimazione, i servizi Asl, quelli privati e scolastici e l’assistenza a manifestazioni e concerti” dettaglia Rossa.

L’aumento che preoccupa di più è quello dei servizi privati: “Abbiamo bisogno di nuovi volontari per portare le persone da casa propria o dalla casa di riposo, in cui sono ospiti, verso l’ospedale di Pinerolo, verso Orbassano o le strutture sanitarie torinesi, soprattutto per visite” spiega. La maggior parte di loro sono anziani: “Molte volte non hanno la possibilità di essere accompagnati dai famigliari perché lavorano o vivono lontano. Oppure sono in condizioni tali che non possono viaggiare su un’auto normale perché necessitano di carrozzina, barella, o sedia motorizzata per scendere e salire le scale”.