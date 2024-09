Riprendono le visite per le scuole a Palazzo Lascaris

Riprendono oggi in Consiglio regionale, nella sua sede storica di Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, le visite didattiche rivolte alle scolaresche, dalla classe quinta della scuola primaria. Le visite, organizzate in occasione della mostra “Palazzo Lascaris e i suoi abitanti” proseguiranno fino al 20 dicembre 2024, hanno una durata di un’ora circa e prevedono l’ingresso di un numero massimo di 30 persone per gruppo.

Le scuole possono prenotarsi direttamente all’indirizzo:

https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/visite-ed-eventi/visita-palazzo-lascaris/prenotazione-visite

Le giornate e gli orari di visita riservati alle scuole sono il giovedì e il venerdì, con ingressi alle ore 9.30 e 11. Durante la visita alla mostra le classi saranno seguite da personale specializzato del Consiglio regionale.

Finora si sono già prenotate 12 classi da diversi Comuni del Piemonte, per un totale di 267 studenti, dalle scuole elementari alle superiori.

L’esposizione “Palazzo Lascaris e i suoi abitanti”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cavour di Santena, ripercorre quattro secoli di storia del palazzo barocco di via Alfieri. La costruzione architettonica è narrata attraverso documenti originali, fotografie e video, fino agli attuali imponenti restauri – che si concluderanno nel 2025 – che hanno svelato affreschi ottocenteschi e decori finora sconosciuti.

La mostra rimarrà aperta anche al pubblico fino al 3 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso gratuito.