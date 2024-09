Torino, la Piscina Colletta è pronta a riaprire: ecco tutti gli orari e le attività della stagione invernale

Buone notizie per tutti gli appassionati sportivi e, in particolare, del nuoto: lunedì 7 ottobre, infatti, riaprirà ufficialmente al pubblico per la stagione 2024/2025 la vasca interna della Piscina Colletta di via Ernesto Regazzoni 5 a Torino. La chiusura, invece, è fissata per sabato 24 maggio 2025.

Orari e tariffe

L'impianto, situato in prossimità dell'omonimo parco e gestito dalla Circoscrizione 7, si presenterà in veste completamente rinnovata grazie ai lavori di rifacimento degli spogliatoi, del piano vasca e dei servizi igienici. Gli orari, per il nuoto libero, sono i seguenti: il lunedì dalle 12:20 alle 15:10, il martedì e il giovedì dalle 12:20 alle 14:50 e dalle 19:20 alle 21:00, il mercoledì e il venerdì dalle 12:20 alle 14:00 e il sabato dalle 09:30 alle 13:00.

Le tariffe “singole” prevedono l'ingresso intero a 5,80 €, ridotto a 4,50 €, per persone con disabilità (con accompagnatore gratis) a 2,90 €, per militari e forze dell'ordine a 4,00 €. Gli abbonamenti, invece, sono fissati a 45,70 € (tessera 10 ingressi intero), 33,20 € (tessera 10 ingressi ridotto), 82,10 € (tessera 20 ingressi intero), 22,90 € (tessera 20 ingressi ridotto), 62,20 € (tessera 1 mese), 186,80 € (tessera 4 mesi) e 415,00 € (tessera 12 mesi).

Le tariffe ridotte sono riservate a ragazzi e ragazze fino a 15 anni, agli studenti fino a 26 anni e agli over 60, mentre l'ingresso gratuito è riservato ai bambini fino a 3 anni, ai possessori di Pass60 residenti a Torino e ai possessori della Sport Cart Let's TO da 14 a 19 anni residenti a Torino.

I corsi

Le iscrizioni ai corsi di corsi di nuoto, acquagym, hydrobike e subacquea sono già aperte presso la stessa struttura con orario 16.30 – 19.00, dal lunedì al venerdì compresi. La piscina sarà chiusa per il periodo natalizio dal 7 dicembre al 19 gennaio 2025.