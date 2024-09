Viale Thovez: dopo l’investimento della 14enne, ecco le nuove strisce pedonali

In viale Thovez, il giorno dopo l’investimento della 14enne appena uscita da scuola, gli operatori comunali sono intervenuti per ripristinare le strisce pedonali ormai da tempo sbiadite.

Il perché delle nuove strisce pedonali

"Ieri sera subito dopo l'accaduto mi sono confrontato con l'Assessora Foglietta la quale ha immediatamente autorizzato il ritracciamento della segnaletica orizzontale - conferma il presidente Massimiliano Miano - Nei prossimi giorni assieme al Coordinatore Alberto Loi faremo un sopralluogo per verificare quali ulteriori accortezze necessiteranno per mettere in sicurezza quel tratto di viabilità ad oggi compromesso".

“È da agosto che chiedo questo intervento” aggiunge il consigliere della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso (Torino Bellissima) che giusto ieri lamentava la segnaletica orizzontale usurata.

Cosa è successo ieri pomeriggio

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio proprio sull’attraversamento pedonale. Una Fiat 500 ha superato un bus fermo e ha colpito una giovane studentessa mentre stava passando da un lato all’altro della strada. La donna al volante si è subito fermata per prestare soccorso alla 14enne che ha riportato una frattura del braccio scomposta.

Un incidente che poteva sicuramente finire peggio e che ha ha finito per sollevare le polemiche proprio su quelle strisce pedonali poco segnalate davanti all’istituto scolastico Valselice.