Caleidoscopio, al via il primo tempo della stagione di spettacoli della Scuola di Circo Flic

"Caleidoscopio" è il titolo della Stagione Spazio FLIC 2024/2025, un ricco cartellone di spettacoli circensi a cura di Giovanna Milano che la FLIC Scuola di Circo di Torino propone presso lo Spazio FLIC – Centro Internazionale per le Arti Circensi.

Dal 29 settembre al 20 dicembre, il Primo Tempo della kermesse prevede 7 spettacoli in 8 appuntamenti.

La stagione si apre il 29 settembre con un evento speciale che unisce cultura e spettacolo: la prima presentazione italiana della traduzione delle "Lettere Aperte al Circo" di Bauke Lievens e Seb Kann, un testo fondamentale per il circo contemporaneo, seguita dallo spettacolo di benvenuto “Xumù”, con gli allievi del secondo anno della FLIC.

A distanza di quasi 10 anni, arrivano in Italia le Lettere Aperte Al Circo di Bauke Lievens e Seb Kann. Pubblicate da Editoria & Spettacolo e tradotte da Gaia Vimercati, Maristella Tesio e Teresa Noronha Feio, le Lettere Aperte hanno segnato uno spartiacque all’interno del circo contemporaneo e rappresentano ancora oggi uno dei testi più letti e discussi da circus makers in ogni parte del mondo. Bauke Lievens e Seb Kann ridefiniscono i confini della performance, invitano alla responsabilità artistica e inaugurano un dialogo acceso e puntuale sull’arte che interroga tutti i linguaggi di creazione. Tra necessità di ridefinire il perché delle nostre pratiche e decostruzione dei miti fondatori del circo, pongono una domanda cruciale a chi si interroga sul contemporaneo: a chi spetta costruire il futuro? Allo Spazio FLIC le traduttrici incontrano il pubblico e presentano per la prima volta in Italia il testo tradotto.

“Xumù (Preamboli d’Attore)”, presentato lo scorso maggio come spettacolo finale del primo anno di corso, viene ripreso e perfezionato dai registi Giorgio Bertolotti e Alessandro Maida in dieci giorni di lavoro intensivo. Viene proposto come spettacolo di benvenuto al pubblico e ai nuovi allievi che lunedì 30 settembre inizieranno il loro percorso formativo.

I due registi descrivono così le linee guida della creazione: L’antica leggenda del popolo Xumù, popolazione impassibile e priva di emozioni, narra che solo coloro i quali perdessero il senso della moderazione e del pudore, riuscissero a smuovere l'imperturbabilità della propria comunità. Gli allievi artisti del Secondo Anno, con questo rito collettivo, proveranno a smuovere le proprie e altrui emozioni, mettendosi in gioco e cercando il proprio audace linguaggio attoriale. Un preludio delle loro future ricerche d’attore applicate alla scrittura circense.

In scena giovani tra i 19 e i 25 anni di età provenienti da diverse regioni italiane e per l’80% dall’estero, da Belgio, Brasile, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Ungheria, U.S.A.

Il 12 e 13 ottobre, sarà la volta di Gardi Hutter, celebre clown svizzera, che porterà in scena uno spettacolo in collaborazione con il festival Pagliacce. L’ 8 dicembre, la compagnia Cie Circocentrique presenterà "Respire", spettacolo entrato nel repertorio del circo contemporaneo italiano che torna alla FLIC dopo 12 anni di repliche di successo in tutto il mondo.

Gli appuntamenti con Circo in Pillole sono fissati per il 3 novembre, 1° dicembre e 15 dicembre, con regie affidate a artisti e registi di grande esperienza, che guideranno gli allievi in creazioni originali e inedite. Le repliche dei Circhi in Pillole saranno realizzate in collaborazione con il Teatro della Caduta e Cubo Teatro, e inserite nel cartellone del più ampio festival “Com’è? Festival Performativo Diffuso per il Benessere Giovanile”.

INFO: Spazio FLIC, via Niccolò Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it