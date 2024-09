Mario De Lellis nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte

Diploma di elettrotecnico e dipendente di un’azienda del legno, De Lellis si iscrive alla Cisl nel 1997. Diventa delegato aziendale e pochi anni dopo viene chiamato a fare l’operatore a tempo pieno. Gira per i cantieri della provincia e assume, per circa dodici anni, il ruolo di responsabile della Val di Susa. L’esperienza acquisita sul campo lo porta in segreteria Filca Cisl Torino dove diventa segretario generale nel . Da diversi anni è anche componente del Consiglio generale nazionale e del Comitato esecutivo nazionale della Filca Cisl.

Dopo aver ringraziato il segretario uscente Massimiliano Campana per “aver lasciato in eredità una federazione forte, unita, autorevole e protagonista della vita sociale, economica e sindacale della regione”, De Lellis ha ribadito che la sicurezza sul lavoro continua ed essere la priorità di tutta la Filca Cisl.

“La terribile tragedia di Brandizzo dell’agosto del 2023 – ha spiegato il neo segretario generale della Filca Cisl Piemonte – ci insegna che la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. La formazione, la prevenzione, l’innovazione, la cultura della sicurezza restano i pilastri sui quali costruire le tutele dei nostri addetti. E in questa partita la bilateralità resta un eccezionale strumento di legalità, di assistenza, di tutela, di sicurezza e di dignità per i lavoratori del settore”.