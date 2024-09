La torcia delle Universiadi 2025 è approdata in Marocco

Partita da Torino Airport , Aeroporto Ufficiale dei Giochi di Torino 2025 , "la Guarini" è giunta a Rabat, in Marocco , in occasione dell’ Executive Commitee Meeting della Federazione Internazionale degli Sport Universitari , dopo la prima tappa all’Euro Parlamento di Bruxelles.

La staffetta della fase internazionale che ha preso il via il 23 settembre a Bruxelles e oggi è a Rabat rientrerà in Italia con il passaggio da FISU a FederCUSI su Roma, dove è in programma un flashmob virtuale con tutti i CUS rappresentati dai 20 tedofori studenti/atleti ed ex provenienti dall’intero territorio in rappresentanza del movimento universitario e alla presenza delle massime cariche sportive italiane.