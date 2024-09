Parco di Vittorio: dopo anni di attesa, i bagni pubblici tornano in funzione

Il Parco di Vittorio ha finalmente di nuovo i suoi servizi igienici aperti al pubblico.

Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano: "Qualche mese fa abbiamo inaugurato il parco acquatico, in quell'occasione insieme al Comune e alla Circoscrizione 8 avevamo promesso di riparare i servizi igienici. Oggi sciogliamo il nodo la fazzoletto, sono finalmente funzionanti".

Posizionati sul lato di viale Monti fino al 2018 erano stati dati in gestione al titolare del chiosco del parco, il quale aveva deciso di rinunciarvi in seguito alle vandalizzazioni e la rottura di impianti idrici ed elettrici.

Il servizio verde pubblico era poi intervenuto più volte per togliere le otturazioni e sostituire le vaschette di accumulo nonché le serrature di accesso, ma poi i bagni erano stati chiusi perché appunto necessitavano di un ripristino totale.

Costi troppo elevati per riaprirli

“Considerati i costi troppo elevati, l’Area Verde non è in grado di garantire la riapertura dei bagni entro la prossima stagione estiva”, spiegava nel 2022 l'assessore Tresso.

L'impegno della Circoscrizione 8

La Circoscrizione tuttavia non ha mai mollato la presa sulla questione con interpellanze, interrogazioni consiliari, e relazioni con l'Assessorato. Oggi finalmente si è arrivati a una conclusione. "Speriamo non vengano più vandalizzati come successo in passato".

“I fondi sono stati trovati. La cosa più complicata è stata la fornitura dei pezzi di ricambio, essendo un servizio igienico con componentistica elettronica, non più di ultima generazione. Ora è tutto funzionante. Per tutelare l'impianto, occorrerà rinnovare una convenzione con il chiosco Bar presente a pochi metri che avrà il duplice compito di sorvegliare l'impianto e tenerlo pulito”.