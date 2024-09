Pneumatico "impazzito" crea il caos in tangenziale: coinvolte tre auto alla barriera di Bruere. Nessun ferito

Uno pneumatico "impazzito" ha generato un po' di caos questa mattina in tangenziale. I fatti si sono verificati all'altezza della barriera di Bruere.



In totale sono stati tre i veicoli coinvolti da questa particolare carambola, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Solo qualche disagio per la viabilità, ma a parte qualche rallentamento iniziale tutto è stato riaperto, anche grazie all'intervento degli agenti della Polizia stradale.