La cantante e Vocal Coach Silvia Violino ospite ad “Una Voce per l’autismo”

Sabato 28 settembre presso il Teatro Martini a Cavagnolo (TO) si terrà un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo infantile.

L’evento, organizzato in collaborazione con le associazioni “Semplicemente Edo” e “Fra le nubi” vedrà la partecipazione di numerosi artisti, e alcuni ospiti tra cui la cantante e Vocal coach cuneese Silvia Elena Violino (Voice Art Academy) da sempre sensibile al tema dell’autismo.

Con il suo impegno sia artistico che educativo, la cantante ha portato e porta avanti progetti didattici che mirano a mostrare l'importanza della musica, e in particolare del canto, per i bambini autistici e non solo.

“La musica, per una mente autistica, rappresenta molto più di un semplice passatempo. Studi scientifici hanno dimostrato che la musica e il canto possono stimolare aree del cervello legate alla comunicazione, migliorando le capacità linguistiche e favorendo l'interazione sociale. Il ritmo e la melodia offrono una struttura prevedibile che può aiutare i bambini a sviluppare abilità comunicative e a ridurre l’ansia”

“Il canto, in particolare, permette ai bambini di esplorare il linguaggio in modo ludico e coinvolgente. Molti ragazzi autistici trovano più facile ricordare e ripetere parole cantate piuttosto che parlate”.

La vocal coach ha sottolineato come le lezioni di canto possano trasformarsi in vere e proprie sessioni di “terapia”, durante le quali i bambini non solo migliorano la loro capacità di esprimersi, ma anche la loro fiducia in se stessi.

Il concerto di Sabato sarà un momento di unione, in cui la musica diventerà uno strumento per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione.

Sarà un’occasione non solo per ascoltare ottima musica tramite un contest canoro ma anche per riflettere sull'importanza della comunicazione e del sostegno verso le famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla neurodivergenza.

Il concerto avrà luogo domani sabato 28 settembre a partire dalle ore 20:30 presso il Teatro Martini.