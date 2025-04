Dalla fantascienza alla realtà: a Torino si discute di IA e società

Venerdì 11 aprile 2025 alle 17 al polo artistico e culturale “Le Rosine” (via Plana, 8/C), “Dalla fantascienza alla realtà: l’intelligenza artificiale che cambia il mondo”, un convegno organizzato dalla Fondazione Iniziativa Europa, in collaborazione con Polis Cultura e con il supporto di Isorf.

"La Fondazione Iniziativa Europa, da sempre attenta alle trasformazioni che plasmano il nostro tempo, da’ seguito al percorso avviato nel suo ultimo forum annuale, in cui l'Intelligenza Artificiale è stata il fulcro di un'intensa riflessione sulle opportunità e sulle sfide che questa rivoluzione tecnologica porta con sé. La Fondazione intende approfondire ulteriormente il tema, avvalendosi del contributo di esperti, studiosi e rappresentanti del mondo imprenditoriale, che l'IA monitorano, regolamentano, sperimentano e applicano. L'obiettivo è fornire anche ai non addetti ai lavori strumenti di comprensione critica, promuovendo un dibattito che vada oltre la mera fascinazione tecnologica per affrontare con lucidità le implicazioni etiche, politiche ed economiche dell'IA" dichiara il Presidente della Fondazione Iniziativa Europa, Michele Vietti.

“Sono contento tre volte per questo importante evento: come direttore generale dell'Istituto delle Rosine che ha il piacere di ospitarlo, come Revisore dei conti di Fondazione Iniziativa Europa e anche come fondatore e presidente di Polis Cultura, che da sempre collabora con la Fondazione. L'argomento trattato è particolarmente sensibile e di grande interesse e il presidente Michele Vietti ha scelto relatori di grande levatura per affrontarlo" dichiara Massimo Striglia, Direttore Generale del Polo artistico e culturale Le Rosine.

Intervengono: Fabio Pammolli, Presidente di Ai41, Istituto Italiano di IA per l’industria, Luca Peyron, Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino, Stefano Prandi, co-fondatore e Direttore ISORF UK, Guido Saracco, Curatore di Biennale Tecnologia e Prometeo Tech Cultures del Politecnico di Torino e Michele Vietti, Pres. Fondazione Iniziativa Europa.