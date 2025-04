Pilates e zumba, il fitness protagonista al "Salotto del Sabato Sera"

L'associazione Araba Fenice continua la sua seconda edizione della rassegna "Il Salotto del Sabato Sera", una serie di eventi culturali che spaziano dalla cultura al benessere, con il patrocinio della Circoscrizione 5. Fino a giugno 2025, il pubblico torinese potrà partecipare a una varietà di appuntamenti, tutti caratterizzati dalla partecipazione gratuita e da un programma che promuove il benessere e il tempo libero.

Il sesto evento in calendario è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della salute e del fitness: sabato 12 aprile 2025 alle 21, presso la sede di via Caselette 13/D a Torino. La serata sarà dedicata al "Fitness per tutti", con una serie di attività fisiche gratuite guidate da istruttori qualificati della scuola. Tra le attività proposte ci saranno Tone Up, Workout, Step, Zumba, Ginnastica posturale e Pilates. Un’occasione unica per tutti, senza limiti di età o preparazione, di mettersi in gioco e divertirsi, muovendosi in compagnia.

Per partecipare basta presentarsi con un abbigliamento comodo e la voglia di prendersi cura di sé, mentre si condivide un momento di benessere insieme ad altri. Gli appuntamenti de "Il Salotto del Sabato Sera" offrono un’ampia varietà di tematiche, da cultura e sport a giochi e salute, con due eventi ogni mese.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma la partecipazione richiede prenotazione al numero 338.8706798.