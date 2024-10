A Santena arriva Crunch, il primo festival di fumetti croccanti, dove uno tira l'altro. Per chi già mastica di fumetti, per chi vorrebbe imparare a farlo, per chi ama già il loro gusto e per chi, scoprendoli, potrebbe farne una vera scorpacciata.



Due giorni di mostre il 5 e 6 ottobre dalle 10 alle 19: colori, disegni, conferenze, workshop e laboratori per conoscere una quarantina tra fumettisti, illustratori e le case editrici indipendenti. Per chiedere un parere ad esperti sulle proprie storie a fumetti. Per scoprire tutto ciò che c'è da sapere su questo mondo che appassiona tutte le età.

Questo festival nasce dal fermento artistico che da alcuni anni anima la cittadina di Santena, alle porte di Torino, che si sviluppa attorno alla storica Villa e al memoriale di Cavour.

«Da qui il tema scelto per la prima edizione: FUORI DAL COMUNE. Anche in una cittadina di provincia come Santena possono nascere grandi talenti e grandi passioni per quest'arte, un po' diversa, ma così trasversale – spiega Daniele Ienuso, direttore artistico del festival CRUNCH, fumettista e illustratore – Il lavoro svolto dalla biblioteca civica E. Marioni e dalle bibliotecarie Nadia Paschetta e Cristina Griva è stato prezioso: negli anni hanno organizzato diversi corsi dedicati al fumetto. Così tanti ragazzi come me hanno fatto di questa passione un mestiere. Il festival vuole un po' condividere oltre i confini questa realtà».



Anche la scelta degli artisti vuole essere FUORI DAL COMUNE. «Abbiamo scommesso soprattutto su chi, attraverso il fumetto riesce a raccontare realtà di provincia, di periferia, con un messaggio sociale. E poi abbiamo la fortuna di collaborare con la SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS di Torino, partner eccezionale con cui siamo onorati di collaborare».



A scommettere su CRUNCH sono il Comune di Santena e la Biblioteca civica E. Marioni. Con loro collabora l'associazione Dai! Di Santena. La direzione artistica è di Daniele Ienuso (anche nel direttivo Dai!), grafica e comunicazione sono curate da Giada Gunetti, mentre progettazione e allestimenti sono dell'architetto Sara Oreiller.



Il festival finanziato dal progetto Biblioteca (R)evolution, vincitore del bando "Giovani in Biblioteca” , promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.





Location Crunch



Il cuore pulsante del Festival CRUNCH sarà il meraviglioso Polo Cavouriano, che ospiterà per due giorni, dalle 10 alle 19, artisti, espositori, fumetterie, mostre, workshop e laboratori per grandi e piccini. La Biblioteca E. Marioni, accanto all'ingresso di Villa Cavour, ospiterà invece conferenze pazzesche tra libri, illustrazioni e storie da raccontare.

Crunch Off

Tre installazioni racconteranno storie fuori dal comune anche all'esterno del polo cavouriano. Creatività e messaggi sociali in forma cubica. Arte in 3D nei quali ognuno può vivere la sua storia.



REALTÀ RURALE: IL TEMPO DELLA NATURA

In piazza Plombières Les Bains, fuori dal Comune sono le storie che ci riportano a quella realtà rurale dove il tempo si dilata e si allinea con la natura, accrescendo la consapevolezza del nostro essere parte di un progetto più grande.



VITA IN PERIFERIA: IL SOGNO DI COMUNITÀ

Nell'area golenale, fuori dal Comune sono le vite spese in periferia, dove la città è distante e la comunità si forma fin da ragazzini, nelle panchine della piazza o del parco, o nelle aree comuni dei palazzi. La periferia è un grande incubatore di sogni, che a volte riesce a generare miracoli e altre volte è custode di destini spezzati.



LE PERSONE: IL RIFLESSO DELLA DIVERSITÀ

In piazza Martiri della Libertà, fuori dal Comune sono le persone, tutte, che con le loro differenze colorano le città di stravaganze, di anonimato, di un caleidoscopio di sfumature generate dalla necessità di affermarsi ognuna nella sua unicità.



Fumetta anche tu!

A Crunch il pubblico potrà decorare tutti i manifesti e gli allestimenti realizzati in cartone bianco con disegni, scritte e firme.Tutti sono invitati a lasciare il segno (non sui sui muri!), a sbizzarrirsi e ad essere per un giorno fuori dal comune.



Grazie alla collaborazione di Stabilo ognuno avrà a disposizione pennarelli e marker eccezionali per dare forma alla propria fantasia.



Per info e programma: crunchfestival.it