A Barriera di Milano si corre contro i rifiuti: l'iniziativa per ripulire il quartiere da piazza Bottesini

L'obiettivo è raccogliere il maggior numero di rifiuti abbandonati, e anche di ripulire le isole ecologiche dove i rifiuti invece di essere gettati nei cassonetti vengono lasciati a terra. Attraverso l'azione pratica si vuole mostrare che un quartiere più pulito è possibile, con il contributo di tutti. Al termine della gara un momento di festa al Parco Peccei e la premiazione con i gadget offerti dagli sponsor, tutti rigorosamente made in barriera.

Alle ore 15 da piazza Bottesini a Parco Peccei a Torino, le squadre si sfideranno all’ultimo rifiuto (rigorosamente differenziato)! Partecipazione gratuita, Ai primi classificati ricchi premi in palio e piccolo aperitivo alla fine. Iscrizione obbligatoria. Saranno distribuiti guanti sacchi etc ma se vuoi porta i tuoi strumenti per pulire. Evento realizzato con il patrocino della Città di Torino e con il supporto di AMIAT sponsorizzato da Brico Center di via Cigna, Cingomma di Via Valprato 68 (Docks Dora), Coop – Nova Coop, Gufo Rosso di Corso Vercelli