In Val Pellice i cacciatori accompagnano all’ascolto del bramito del ‘Re del bosco’

Una serata in ascolto del tipico verso che segna l’inizio della stagione degli amori per il ‘Re del bosco’. Mercoledì 2 ottobre partirà alle 17,30 dall’ex Dogana Reale di Bobbio Pellice la passeggiata per sentire il bramito dei cervi e che si concluderà, al ritorno, verso le 21, con una degustazione di formaggi. Sostenuta dalla Pro loco, l’iniziativa è stata organizzata dal gruppo di cacciatori che in passato si è occupato di manutenzione dei sentieri e rimozione dei rifiuti lungo il torrente Pellice.

Adriano Odino, referente locale della fondazione Una (Uomo, natura, ambiente), accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi di Bobbio Pellice dove è frequente la presenza di cervi. “In Val Pellice la loro popolazione ha raggiunto ormai la settantina di esemplari. Si possono incontrare soprattutto nella zona del Barant (in alta Val Pellice, ndr) ma anche a quote più basse” spiega. Qualche giorno fa, infatti, un cervo è stato investito a Luserna San Giovanni mentre stava attraversando la strada provinciale 161.

Il ripopolamento della vallata è recente: “È un fenomeno naturale degli ultimi anni: si tratta di animali che arrivano dalle valli adiacenti. Un tentativo si reintroduzione di circa cinquant’anni fa, infatti, era fallito”. Questo è il periodo in cui per loro inizia la stagione degli amori e per questo motivo diventa più probabile sentire il loro tipico verso.

Al termine della serata verranno sorteggiati i partecipanti a cui verranno regalate tre stanghe di cervo caduche: “Perdono i palchi di solito tra i mesi di febbraio e marzo ma in Val Pellice è ancora difficile trovarli: quelli che regaleremo infatti arrivano dalla vallate limitrofe” spiega Odino. Per partecipare alla passeggiata e degustazione è necessario prenotare entro martedì 1 al numero 348 3603604. Il costo è di 13 euro e bisognerà indossare calzature e indumenti adeguati per la passeggiata che verrà effettuata con almeno di 10 partecipanti.