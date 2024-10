A Rivarolo Canavese la Street Art di Mr Fijodor racconta e valorizza il territorio

È stata inaugurata venerdì scorso, in occasione della Festa Patronale di San Michele, l’opera realizzata nell’ambito dei progetti Seminare nuovi immaginari e Rassegna Singolare e Plurale a cura di Fermata d’autobus Onlus e Forme in bilico APS, in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

Si tratta del secondo appuntamento di arte pubblica del progetto Seminare nuovi immaginari per la valorizzazione del territorio del Canavese ed è stato realizzato sulla cabina secondaria di E-Distribuzione, in via Carisia 3, nel centro storico di Rivarolo Canavese. Una postazione ideale perché possa essere simbolica del paese, delle proprie ricchezze storiche, culturali, paesaggistiche e architettoniche.

Il murale, realizzato dallo street artist Mr Fijodor - in collaborazione con Luca Mostaccioli e con l’apporto dei pazienti di Fermata d’autobus Onlus - rappresenta alcune fra le principali peculiarità di Rivarolo Canavese: il gallo simbolo della Città, il Castello di Malgrà, le chiese barocche, il torrente Orco, un simpatico riferimento ai “Biautagambe” (che in dialetto significa ciondola gambe, derivato dalla tradizione secondo la quale era abituale passatempo dei Rivarolesi sedersi sul Ponte della Botteria, sopra la roggia comunale).

“L’artista rappresenta le eccellenze di Rivarolo Canavese inserendole armoniosamente nel paesaggio urbano, pur mantenendo una coerenza con il proprio stile, in cui i soggetti sono solitamente forme elementari che trasportano messaggi diretti e ironicamente responsabili, con una chiave di lettura semplice, per poter sempre dialogare con il fruitore e ribadire il concetto di un’arte che sia per tutti e tutte” spiega Tea Taramino, curatrice del progetto.

“La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana e l’Azienda è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche con l’obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il nostro territorio e di veicolare messaggi importanti per la cittadinanza. Quella di Rivarolo Canavese ne è una bellissima dimostrazione” conclude Maurizio Battegazzore, Responsabile Piemonte e Liguria E-Distribuzione.

Il murales è stato realizzato con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione) con il contributo del Comune di Rivarolo e grazie allo sponsor tecnico Mollo Noleggio.