Inizio settimana grigio e di moderato maltempo: ottobre porta per davvero a Torino l'autunno

Il mese di ottobre inizia, per Torino e provincia, con correnti occidentali via via più umide che manterranno condizioni incerte sulle nostre regioni, con perturbazioni veloci tra domani e mercoledì. Temperature nella media.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo irregolarmente nuvoloso, piogge deboli sui settori alpini ai confini con la Francia in mattinata. Temperature massime attorno ai 20 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure. Raffiche di foehn anche forti sui confini alpini nordoccidentali in attenuazione in serata.

Da martedì 1 ottobre cielo molto nuvoloso o coperto, piogge anche forti dalla mattina su Valle d'Aosta e confini alpini del torinese, in esaurimento dalla nottata seguente. Nelle aree pianeggianti fenomeni quasi del tutto assenti.

Temperature stazionarie o in lieve calo, con massime attorno 19/20 °C e minime con valori tra 12 e 14 °C . Venti assenti o deboli nordorientali su pianure, qualche raffica intensa occidentale sulle creste alpine.

Da mercoledì 2 ottobre, tra notte e mattina, cielo ancora molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse in spostamento da nord a sud e da ovest verso est. Miglioramento a partire dalla tarda mattina e da nordovest verso sud-est.

Temperature ancora in lieve calo nelle massime che non supereranno i 17/18 °C, minime stazionarie. Venti assenti o deboli variabili.

Da giovedì 3 ottobre, infine, la situazione vedrà ancora condizioni instabili sul Mediterraneo, ma le nostre regioni saranno interessate da correnti settentrionali. Per cui a parte giovedì dove potrebbero esserci ancora fenomeni di precipitazione irregolari soprattutto sui settori meridionali, le condizioni saranno in miglioramento per il resto della settimana.