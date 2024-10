Vanchiglietta, la parrocchia San Giulio d'Orta saluta don Silvano e dà il benvenuto a don Roberto

Era il 2004 quando don Silvano Bosa veniva nominato parroco della chiesa di San Giulio d'Orta di corso Cadore, nel quartiere Vanchiglietta a Torino. Vent'anni più tardi, i fedeli hanno celebrato con una messa e una grande festa il passaggio di consegne con il nuovo parroco.

Il saluto a don Silvano

Don Bosa, ordinato sacerdote nel 1969, come si legge sul sito web della Diocesi di Torino è “prete operaio”: nato in provincia di Padova, lavora presso diverse aziende metalmeccaniche durante l'esercizio trentennale a Sant'Andrea (in via Torrazza Piemonte a Mirafiori Sud, quartiere operaio per eccellenza), prima di essere nominato parroco di San Giulio d'Orta e approdare in Vanchiglietta.

Il benvenuto a don Roberto



Il nuovo sacerdote è don Roberto Populin: già parroco di Santa Croce e Santissimo Nome di Gesù attualmente ricopre, tra gli altri, l'incarico di membro della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso.