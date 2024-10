Un nuovo parcheggio sostenibile in via Martiri del XXI

L’area verde di via Martiri da trasformare in parcheggio sostenibile

Dal 7 all’11 ottobre i pinerolesi voteranno il progetto del bilancio partecipativo a cui assegnare i 100.000 euro messi a disposizione dal Comune. ‘Piazza pinerolese’ presenterà i sette progetti con una serie di interviste ai proponenti. Il 7 invece uscirà l’articolo con le modalità di voto.

Il terreno di via Martiri del XXI 110bis a Pinerolo potrebbe diventare un prezioso parcheggio, in una zona in cui ci sono condomini e diverse attività. Ne è convinta Federica Long che ha presentato la proposta “Parcheggio: risorsa sostenibile”, dal costo stimato tra i 50.000 e gli 80.000 euro (10.000 a posto auto). La proponente non ha rilasciato un’intervista specifica e la descrizione seguente è tratta dalla scheda dell’intervento.

L’obiettivo è intervenire su un terreno che, in caso di maltempo, è caratterizzato da pozzanghere e ristagni dovuti all’acqua meteorica con conseguenti disagi al traffico. Secondo Long potrebbe essere trasformato in un parcheggio con l’uso di materiali ecologici e permeabili, che consentano un corretto deflusso delle acque e aumenti i posti di sosta a disposizione, in una zona vicina alla stazione olimpica.