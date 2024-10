Minimarket e sicurezza, dalla periferia a Palazzo Civico: "Restituiamo serenità ai cittadini"

Nei mesi scorsi la Circoscrizione 5 aveva "mappato" i locali ritenuti problematici per vari motivi, quartiere per quartiere. La lista era stata consegnata all'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda.

Ora il presidente della Cinque Enrico Crescimanno, ha nuovamente sollecitato sindaco e assessore sul tema dopo che le criticità continuano ad essere registrate dai cittadini.

"La gente non si sente più al sicuro nemmeno nell'uscire di casa - scrive Crescimanno - e questo sta diventando una vera e propria emergenza sociale. In particolare, il problema dei minimarket e della vendita irregolare di alcolici in fasce orarie notturne è molto sentito dalla cittadinanza. Abbiamo più volte chiesto che vengano presidiati i punti più critici con pattuglie delle forze dell'ordine, ma purtroppo ci è stato risposto che non ci sono ancora le condizioni operative necessarie per poter intervenire in maniera efficace".

"È fondamentale ristabilire un senso di sicurezza e tranquillità tra i residenti - è la richiesta di Crescimanno al sindaco - in modo che possano nuovamente sentirsi liberi di muoversi e vivere il proprio quartiere senza timore. Credo che un approccio coordinato e una stretta collaborazione tra le istituzioni, le forze dell'ordine e la comunità locale sia essenziale per trovare soluzioni durature a questo problema".