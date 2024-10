al CineTeatro Baretti, al via la terza edizione di Schegge: nove matinées domenicali con il cinema "fuori dagli schemi"

Accompagnata da un crescente successo di pubblico – che nella scorsa stagione ha determinato anche l’aggiunta di alcuni appuntamenti fuoriprogramma – “Schegge” ritorna con la sua terza edizione, dal 6 ottobre 2024 all’11 maggio 2025 al CineTeatro Baretti.



Secondo la formula ormai consolidata, la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte –proporrà nove appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali, sempre alle ore 11, che si concluderanno con un aperitivo offerto nel foyer del cinema.

Come nelle precedenti edizioni, la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione: non solo critici cinematografici, ma anche registi, storici, giornalisti, saggisti, scrittori.

La rassegna si apre con Finalmente domenica! (il 6 ottobre), incontro dedicato a François Truffaut nel quarantennale della morte, in cui Serge Toubiana, biografo del regista francese e storico direttore dei Cahiers du Cinéma, proporrà, con lo scrittore e critico cinematografico Mario Serenellini, un ritratto attualissimo del maestro della Nouvelle Vague.

Per info e programma completo: www.aiacetorino.it