Kamala Harris o Donald Trump? Alle Ogr Talks, l'incontro che illustra numeri, scenari, strategie

La stagione autunnale di OGR Talks ritorna il 4 ottobre alle ore 21 nel Binario 3 delle OGR Torino, a un mese dalle elezioni più attese dell’anno, con l’evento Harris o Trump? USA 2024: numeri, scenari, strategie.



Un appuntamento per avvicinarsi alle presidenziali americane e per comprendere a fondo i meccanismi e le strategie elettorali insieme a Giovanna Pancheri, già corrispondente dagli Stati Uniti per Sky TG24, e ai co-fondatori di Youtrend Lorenzo Pregliasco e Giovanni Diamanti.



Il 5 novembre si deciderà infatti chi siederà nello Studio Ovale della Casa Bianca per i prossimi 4 anni. Chi vincerà? È una sfida cruciale, tra due visioni contrapposte dell’America: da una parte c’è Kamala Harris, che dopo quattro anni da vice di Joe Biden corre per diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti, e dall’altra c’è Donald Trump, già presidente tra il 2016 e il 2020 e in corsa per la terza volta come candidato del Partito Repubblicano.



L’appuntamento si inserisce all’interno di OGR Talks, la rassegna di incontri dedicata alla cultura contemporanea delle OGR Torino, e di Election Days, workshop annuale di Youtrend sulla comunicazione politica.