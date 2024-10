Un padiglione per concerti e matrimoni, nuove siepi e maggiore cura per il giardino De Amicis

Dal 7 all’11 ottobre i pinerolesi voteranno il progetto del bilancio partecipativo a cui assegnare i 100.000 euro messi a disposizione dal Comune. ‘Piazza pinerolese’ presenterà i sette progetti con una serie di interviste ai proponenti. Il 7 invece uscirà l’articolo con le modalità di voto.

Rendere più vivo il giardino De Amicis migliorando la manutenzione, ma anche creando nuovi spazi e nuove attrattive. È la proposta che Sandra Rambelli ha candidato ai 100.000 euro del Bilancio partecipativo di Pinerolo, con il nome ‘Un parco per Pinerolo’. La proponente non ha rilasciato un’intervista specifica e la descrizione seguente è tratta dalla scheda dell’intervento.

Rambelli sottolinea come, pur essendo in una zona centrale, il giardino di via Diaz è piuttosto trascurato: “La fontana non funziona da anni, le panchine sono sporche, c’è immondizia sparsa in giro, per non parlare di cumuli di pane e altro cibo che qualcuno butta per gli uccelli ma che attirano sicuramente anche i topi. In primavera ci sono ancora strati di foglie cadute in autunno e rami”, riporta nella scheda.

La proposta è di riqualificarlo, migliorando la manutenzione e ripensando lo spazio con un’area cani, un padiglione coperto per concerti e matrimoni civili, posizionare nuove siepi e creare dei vialetti in ghiaia, realizzare aiuole fiorite, aumentare il numero delle panchine, prevedere una fontanella per l’acqua potabile, dotare l’area di un’illuminazione notturna adeguata e installare dei tavoli fissi per giocare a scacchi o far altre attività.