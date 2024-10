Monte Bianco chiuso, la Val di Susa chiede compensazioni ambientali ed economiche per il "boom" di passaggi

La nuova chiusura del Traforo del Monte Bianco e la conseguente intensificazione del traffico in Val di Susa: questi i temi sul tavolo dell’incontro di mattina in prefettura. Una riunione richiesta dal Presidente dell'Unione Montana Valle Susa, Pacifico Banchieri, e dal Presidente dell'Unione Montana Alta Valle Susa, Mauro Carena, in cui le autorità presenti hanno confermato l’aumento del traffico e dei mezzi pesanti (+33%), precisando però che, ad oggi, i dati forniti dalle centraline di controllo degli inquinanti non mostrano superamenti dei limiti di legge.

I presidenti hanno comunque chiesto alla prefettura la convocazione di un tavolo politico con Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e SITAF in cui discutere di tre proposte. Primo, la possibilità di partecipare alle rilevazioni ambientali, anche contribuendo economicamente, così da poter avere dati condivisi che aiutino a garantire la tutela della salute pubblica. Secondo, il contingentamento dei mezzi pesanti, che stanno impattando in modo importante sulla rete viaria valsusina. Terzo, l’utilizzo di una parte dei maggiori introiti realizzati da SITAF grazie all’aumento del traffico come compensazioni economiche e ambientali sul territorio.