Il Console Generale di Cina in visita agli stabilimenti Inalpi

Si è svolta lunedì 30 settembre, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta, in provincia di Cuneo, la visita del Console Generale di Cina a Milano – LIU Kan.

Una visita che prosegue il percorso avviato nel mese giugno nel quale i vertici Inalpi hanno preso parte all’evento fieristico Marca Cina, che ha rappresentato un’opportunità di approfondimento della conoscenza di un mercato nel quale l’organizzazione cuneese è presente da tempo anche con una propria sede commerciale. Certamente la partecipazione all’evento fieristico ha segnato per Inalpi un nuovo punto di partenza di nuovi progetti che avranno come focus lo sviluppo della presenza dei prodotti a marchio Latterie Inalpi nel Paese.