Mercato crypto in rosso, volano solo queste presale

Quando il mercato delle criptovalute è in rosso e fatica a trovare il supporto da parte degli investitori, il sentimento negativo inizia a farsi strada tra i trader. Ciò porta a cali di valore che, a partire da Bitcoin, si estendono a tutte le principali criptovalute.

BTC è in calo del 3,36% nelle ultime 24 ore e lo stesso si può dire di ETH, con -5,98%. A seguire anche BNB e SOL, rispettivamente a -4,15% e -5,09%. Un inizio di ottobre non esattamente spettacolare per questi asset, ma come se la cavano le meme coin? Generalmente, infatti, il segmento ha una maggiore resilienza ed è in grado di resistere a contraccolpi del genere.

Anche in questo caso, però, le principali meme coin sono in sofferenza, con DOGE, SHIB e PEPE che perdono più dell’8% del loro valore nelle ultime 24 ore mentre FLOKI è a -10,87%. C’è chi in questo mercato ribassista punta ad acquistare il dip, anche se il rischio è dietro l’angolo e non è detto che non vi siano perdite ulteriori nei giorni a venire.

In questo contesto, però, ci sono degli investimenti che continuano a essere molto popolari. Le prevendite delle meme coin volano verso nuovi risultati, consentendo agli investitori di trovare sollievo in una nicchia da non sottovalutare. Ecco le prevendite che stanno ottenendo maggior riscontro da parte dei trader.

Pepe Unchained

Pepe Unchained sta rapidamente emergendo come uno dei progetti più promettenti, offrendo opportunità di guadagni significativi, potenzialmente fino a 100 volte il capitale investito. Il progetto ha già generato oltre 16,9 milioni in finanziamenti e la prevendita è ancora in corso. Fattore che suggerisce il potenziale raggiungimento di ulteriori traguardi importanti prima della fase finale. Attualmente il token PEPU è disponibile al prezzo di 0,0099$, un costo favorevole che consente ai primi investitori di fare incetta di questa meme coin.

Il successo della fase di prevendita deriva anche dal grande potenziale di crescita di Pepe Unchained. Il progetto mira infatti a sviluppare un ecosistema basato su blockchain Layer-2, superando i limiti delle tradizionali soluzioni Layer-1 che, per inciso, molte meme coin ancora utilizzano. Risultando così più efficiente in termini di costi e velocità.

Tale approccio consente anche di offrire ricompense di staking doppie, attualmente con un APY del 127%. Investendo in PEPU e bloccando i propri token, gli investitori possono trarre vantaggio da guadagni futuri e rendimenti passivi annuali. Proteggendo al tempo stesso il valore dell’asset da eventuale svalutazione.

Crypto All-Stars

Un altro progetto ambizioso è Crypto All-Stars, che si propone di creare una piattaforma dedicata allo staking delle principali meme coin. Il cuore dell’iniziativa è il cosiddetto MemeVault, una vera e propria banca delle meme coin alimentata dal token nativo STARS. Quest'ultimo è necessario per accedere alle funzionalità di staking che coinvolgeranno token come DOGE, SHIB, PEPE, FLOKI e molti altri.

Nonostante la prevendita sia nelle sue battute iniziali, ha già raccolto più di 1,9 milioni di dollari in finanziamenti, cosa che dimostra un forte interesse da parte degli investitori. Il prezzo d’entrata attuale è di 0,0014769$, proprio come ci si aspetterebbe un costo davvero basso e che permette di acquistare STARS al prezzo più basso possibile. Non bisogna però perdere troppo tempo dal momento che nel corso della prevendita questo aumenterà di volta in volta, prima di raggiungere il suo potenziale al lancio su CEX e DEX.

Anche in questo caso, il protocollo di staking previsto prima del lancio rappresenta un’opportunità a lungo termine da non lasciarsi sfuggire, con un tasso di rendimento annuale del 778%.

MemeBet

Infine, per chi ama il gioco d’azzardo ed è in cerca di una soluzione che coinvolga anche l’uso delle meme coin, segnaliamo MemeBet, un progetto che prevede il lancio dell’unico casinò Web e Telegram in cui è possibile scommettere con meme coin, tra cui anche il token nativo MEMEBET.

Quest’ultimo è acquistabile in presale al costo di 0,0255$ e utilizzandolo per giocare nel casinò è possibile accedere all’airdrop previsto dal team di sviluppo. Il concetto Play-to-Earn è qui applicato per offrire intrattenimento e guadagni: più si scommette con MEMEBET e più si guadagna, con un 20% dei token totali allocati proprio per questa attività.

Inoltre, i possessori di MEMEBET ottengono accesso a bonus e sfide esclusive nel casinò, migliorando l’esperienza sotto tutti i punti di vista. Il progetto è recente ma ha già raccolto più di 350.000 dollari in finanziamenti. Essendo sponsor regionale della squadre nazionale di calcio argentina, ha subito attirato l’attenzione e si rivela quindi un investimento da non lasciarsi sfuggire.