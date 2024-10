Al Museo del Grande Torino di Grugliasco arriva la mostra dedicata a Giovanni Toschi

Giovanni Toschi è stato un funambolico attaccante dei primi anni Settanta. Ha indossato la maglia granata per due stagioni,1971-72 e 1972-73, due annate sufficienti a lasciare un segno e un ricordo sportivo e umano nei tifosi del Toro. Piccolo di statura, soprannominato affettuosamente “Topolino”, resta nella memoria granata per una rete storica, quella segnata al novantesimo al Napoli il 9 aprile 1972. Con quella rete il Torino raggiunse la Juventus, fermata sullo 0 a 0 a Genova dalla Sampdoria, in testa alla classifica. Un traguardo storico raggiunto 23 anni dopo Superga. Il campionato fu poi vinto dalla squadra bianconera in volata sul Torino e Milan con un solo punto in più, ma con le ben note “sviste arbitrali” di Genova e Milano a danno del Torino.

