Con Buonissima 2024 un firmamento internazionale di chef stellati arriverà a Torino

Torino si conferma il centro dell’enogastronomia con la quarta edizione di Buonissima che si terrà dal 22 al 27 ottobre con eventi diffusi che coinvolgeranno tutta la città.

A Torino si incontreranno, cucineranno, faranno festa insieme ai torinesi e agli ospiti di Buonissima i più grandi chef italiani e internazionali, da Enrico Crippa a Nicolai Norregard, da Ferran Adrià a Carlo Cracco, da Virgilio Martinez a Diego Guerrero, e cento altri ancora.

E come ogni anno, durante Buonissima, il cibo s’intreccia con l’arte, con la cultura, con la storia e con la bellezza dei palazzi reali, dei musei e dei luoghi più affascinanti della città.

A Torino le Stelle del firmamento gastronomico

Se nelle prime tre edizioni Buonissima ha stupito per la ricchezza e l’altisonanza dei nomi presenti, Buonissima 2024 farà un ulteriore passo avanti, coinvolgendo tutta la città dal centro alle periferie, trasformando Torino, per cinque giorni, in un laboratorio gastronomico all’aperto, dai palazzi storici alle piole (le trattorie tipiche), dalle piazze auliche ai ristoranti. Questa versione “potenziata” del festival conterà oltre 100 chef ospiti, più di 90 eventi diffusi per la città, nuovi format e due “cuori” della manifestazione, Casa Buonissima in piazza San Carlo e Buonissima Lounge all’interno dell’hotel NH Collection di Piazza Carlina.

Casa Buonissima, in Piazza San Carlo, sarà il cuore della manifestazione e sarà palcoscenico di eventi, talk, degustazioni e show cooking, dalle colazioni all’aperitivo.

Buonissima Lounge, all’interno dell’hotel NH Collection Carlina, è invece il fulcro operativo dei cinque giorni. Qui sarà ubicata la Sala Stampa dove, ogni giorno, sarà possibile incontrare i protagonisti delle cucine cittadine.

Un balzo produttivo possibile grazie a una nuova regia organizzativa affidata all’agenzia di comunicazione ed eventi ToBe Company da parte degli ideatori e direttori artistici: Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio di Torino, Luca Iaccarino, critico e giornalista gastronomico, e Stefano Cavallito, avvocato e critico gastronomico.

La manifestazione Buonissima, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBìn, è realizzata grazie al patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino.

“Nei giorni di Buonissima ospiteremo a Torino alcuni tra i maggiori rappresentanti della cucina contemporanea dalle Americhe, dall’Asia, dal Medioriente, da ogni parte d’Europa. Sarà un incontro tra gastronomie, culture e identità: loro porteranno i loro sapori e le loro idee, noi li accoglieremo con la migliore cucina italiana, quella piemontese in testa. Buonissima non è una fiera né un congresso: è un festival. Perché siamo convinti che oggi il cibo debba intrecciarsi con gli altri saperi, con l’arte, con la bellezza. E Torino – con la sua storia, la sua ricchezza culturale, la sua capacità di attrarre intelligenze e farsi laboratorio – è il posto perfetto perché questo accada. Ecco, per cinque giorni vorremmo trasformare Torino nella factory della cucina contemporanea, facendola vivere ai cittadini e agli appassionati d’ogni parte d’Italia e del mondo”. Luca Iaccarino – Founder di Buonissima.

“Questa è una edizione cruciale: è quella in cui Torino, capace come poche altre città al mondo di mimetizzarsi e poi conquistare per sempre il cuore di chi la scopre, rivendica un posto d’onore alla grande tavola della gastronomia mondiale. Lo fa a modo proprio, con la bellezza dei palazzi reali e con l’umiltà delle piole”. Stefano Cavallito – Founder di Buonissima.

Ogni giorno un grande evento

22 ottobre

Già dalla sera precedente all’inaugurazione Buonissima mette in scena due nomi importanti. Il primo è Himanshu Saini, 2 Stelle Michelin con il Tresind di Dubai, tra i più eminenti rappresentanti della cucina indiana contemporanea, che condurrà una cena a 4 mani con Matteo Baronetto al Ristorante Del Cambio.

Al Ristorante Carlina, all’interno dell’hotel NH Carlina, invece, ci sarà la cena a quattro mani tra lo chef Daniele Santovito resident e la chef Erminia Valenza di Stazione Vucciria a Finale di Pollina in provincia di Palermo.

23 ottobre

Il programma partirà come sempre presso La Centrale nella Nuvola Lavazza che ospiterà l’inaugurazione ufficiale di Buonissima e il Premio Bob Noto, nato in seno alla manifestazione in omaggio al gastronomo e fotografo torinese scomparso nel 2017. Ogni anno la giuria – composta dalla moglie Antonella Fassio, dagli chef Ferran Adrià, Davide Scabin e Paolo Griffa, dall’editore Marco Bolasco, da Sara Peirone di Lavazza e dagli ideatori di Buonissima – consegna il premio a un personaggio del mondo del cibo che si è distinto in una virtù cara a Bob.

In questo 2024 il tema è “l’empatia”.

La consegna del Premio avverrà il primo giorno di Buonissima, contestualmente all’inaugurazione presso la Centrale nella Nuvola Lavazza, e sarà seguita da una cena al Ristorante Del Cambio di Torino in onore del premiato. Ospite di chef Baronetto sarà Enrico Crippa, 3 Stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo di Alba.

Sempre il 23 si terrà a Palazzo Madama Degustando - Buonissima Opening Dinner.

Degustando è un evento ideato da ToBe, giunto oggi alla sua 42 esima edizione.

In occasione di Buonissima, 10 fra i più importanti chef del panorama gastronomico mondiale ripropongono i loro cavalli di battaglia in versione “da passeggio” cucinando a vista davanti al pubblico. In abbinamento grandi vini, birre artigianali e cocktail.

Ai fornelli: Virgilio Martinez, Enrico Crippa, Moreno Cedroni, Michelangelo Mammoliti, Matteo Baronetto, Pasquale Laera, Giovanni Grasso, Flavio Costa, Federico Zanasi e Davide Scabin.

Nelle Sala di Guardie di Palazzo Madama sarà anche aperta, in anteprima, la mostra Threads di Malena e Virgilio Martinez che sarà visitabile fino al 27 ottobre.

Si tratta di un’esposizione interdisciplinare, realizzata dallo Chef del Central di Lima, e dalla sorella Malena, co-direttrice del centro di investigazione sulla biodivesità peruviana Mater Iniciativa, che attraverso la bellezza della materia lega la gastronomia al paesaggio, il paesaggio alle persone, le persone alle storie.

24 ottobre

(A)vanguardia!: da Snodo alle OGR, un'esperienza che incarna alla perfezione la filosofia di Buonissima. Non sarà una semplice cena, ma una vera esibizione quella dello chef due stelle Michelin Diego Guerrero, del rinomato DSTAgE di Madrid. Un evento che unisce arte, cucina e performance musicali e artistiche.

La cena-spettacolo, intitolata “Grand Opera – Piemonte Spagna Music Hall”, sarà un omaggio al Piemonte, interpretato da uno dei cuochi più eccentrici e innovativi della scena spagnola.

25 ottobre

La serata è ancora dedicata a Bob Noto con CheFilm! Si cena al cinema. L’appuntamento è all’UCI Cinema Lingotto durante il quale sarà proiettato il documentario dedicato al gastronomo torinese a cura del regista Francesco Catarinolo. Il menu prevede intermezzi gastronomici cucinati da quattro grandi chef amici di Bob: Carlo Cracco, Matteo Baronetto, Paolo Griffa e Giuseppe Rambaldi.

Per gli amanti delle paste ripiene, invece, l’evento da non perdere è Agnolotti & Friends a Eataly Torino Lingotto. Agnolotti, tortellini, ravioli, cappelletti, pansotti, ma anche gyoza e jiaozi: una festa unica per assaggiarli tutti!

Una grande cena itinerante dove Chef da tutta Italia cucineranno le loro interpretazioni della pasta ripiena, italiane e straniere, e poi vini, musica e intrattenimento!

Oltre ai torinesi Elisabetta Desana di Caffè dell'Orologio, Silvia Ling di Zheng Yang, Guido Perino di Casa Amelie, Tina Dai di Oh Crispa! e Giorgia Serrani di Eataly Torino Lingotto, proporanno le loro creazioni Alessandro Fanara di Maison Bocum a Palermo e Marco Visciola de Il Marin a Genova.

La cena è proposta al pubblico al prezzo di 45 euro e comprende tutti i piatti in menu e un calice di vino. Per partecipare è necessario acquistare online il proprio posto, su www.eataly.it/torino.

26 ottobre

Nella sala immersiva delle Gallerie d’Italia – Torino di piazza San Carlo andrà in scena “Nel Grande Nord: A Great Immersive Dinner”.

Protagonista della serata Nicolai Norregaard, 2 Stelle Michelin e 1 Stella Verde, col suo ristorante Kadeau di Copenaghen.

Per una notte, Nicolai e l’head chef Kyumin Hahn ricreeranno Kadeau a Buonissima: grazie alla tecnologia della “sala immersiva” di Gallerie d’Italia, i clienti-spettatori verranno virtualmente trasportati a Bornholm in mezzo alla forza degli elementi del Grande Nord.

Tra proiezioni e suoni avvolgenti si potranno assaggiare tutti i “signature dish” che hanno reso famoso Kadeau nel mondo.

Ancora alle OGR, Binario 2 e Binario 3, è la volta di Bistromania, la grande festa dei bistrot e dei vini naturali che da degustazione gourmet si trasformerà in una nottata all’insegna della musica e della mixology con il Closing Party ufficiale di Buonissima.

27 ottobre

Buonissima si chiude con il Pranzo della domenica che si terrà al Castello di Rivoli, nelle sale dell’ex Combal.Zero.

Otto cuochi pop e top si incontreranno per preparare un lungo pranzo a tutto Piemonte, in cui le ricette della tradizione verranno interpretate secondo diverse filosofie di cucina.

Dalle acciughe ai salumi, dall’uovo al tartufo alla carne cruda passando per gli immancabili agnolotti per poi arrivare al piatto principale: il gran bollito alla piemontese!

Ai fornelli: Fulvio Marino, Nicola Batavia, Teo Prandi, Fabio Ingallinera, Anna Ghisolfi, Jacopo Tinelli, la trattoria Antiche Sere e il gelato d’autore di Giulio Rocci di Ottimo.

Buonissima non è solo questo.

In tutti i giorni di Buonissima, i ristoranti e le piole di Torino fanno festa.

A Metti Torino a cena, cene (e pranzi) in cui gli chef torinesi ospitano nei loro ristoranti chef nazionali e internazionali, da Paco Mendez a Luigi Taglienti, da Diego Rossi a Himanshu Saini. E poi ancora Paolo Casagrande del tristellato Lasarte di Barcellona, Arianna Gatti, Edoardo Tilli, Giuseppe Iannotti, Valentina Rizzo, Massimo Spigaroli, Giuseppe Di Iorio, Giancarlo Morelli e tantissimi altri ancora.

Piolissima, invece, riempirà oltre 20 piole torinesi di lussuoso cibo quotidiano, di acciughe al verde e di spettacoli d’arte varia.

Si berrà, e si mangerà, anche sul Tram Storico che percorrerà Torino ospitando eventi speciali, degustazioni di Vermouth, vini ed eccellenze gastronomiche torinesi, dal cioccolato ai tramezzini.

Sono previsti anche quest’anno gli appuntamenti didattici che saranno ospitati presso gli spazi della Scuola di Eataly Lingotto.

Per info: https://buonissimatorino.it/