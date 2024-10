Mirafiori ha un nuovo Campus studentesco: grazie ai fondi Pnrr nasce "Its Energia Piemonte Academy Open"

Nuova vita per i padiglioni di via Morandi 10 a Mirafiori Sud. Grazie al progetto "Academy Open", prende infatti il via la riqualificazione delle due strutture di proprietà del Comune di Torino. Il piano sarà finalizzato alla costruzione della nuova sede di "Fondazione ITS Academy Green Tech", l'ente che si occupa della formazione terziaria non universitaria. Favorire l'incontro fra domanda e offerta L'obiettivo dell'iniziativa sarà la messa a punto e la proposta di iniziative gratuite di animazione sociale, formative e culturali, rivolte alle persone di diverse fasce di età del quartiere, con contenuti inerenti alle tematiche tipiche della Fondazione. Per favorire l'incontro tra domanda e offerta del mondo del lavoro, il progetto realizzerà iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche delle politiche attive del lavoro attraverso eventi ad hoc. "Questo sogno iniziò con qualche difficoltà, ma sognavamo fortemente una didattica innovativa e prevalentemente di tipo laboratoriale – ha commentato il presidente della Fondazione ITS Green Tech Sergio Califano – Da subito quindi abbiamo cercato spazi idonei ad ospitare le attività, grazie ai fondi del Pnrr questo sogno ha iniziato ad assumere contorni realistici. Grazie a questo sogno i nostri studenti oggi, al termine del percorso, diventano figure professionali estremamente preparate".

Sono importanti i risultati ottenuti ad oggi dalla Fondazione ITS Green Tech, la quale conta oltre 300 diplomati e un tasso di occupazione molto efficiente, quasi il 90% di chi finisce il corso trova lavoro. Inoltre il corpo conta circa 150 insegnanti, di cui circa il 90% sono professionisti del settore. Fine dei lavori entro la primavera 2025

Visti i grandi successi della Fondazione, il piano di riqualificazione è stato sostenuto dal comune di Torino, ma anche dal gruppo ATC in quanto socia di ITS. Inoltre l'agenzia territoriale per la casa fornirà oltre quindici posti letto. La fine dei lavori sarà prevista entro la primavera 2025, inoltre interesserà circa 1800 metri quadri di aree coperte. "È un progetto che riassume tanti elementi e argomenti importanti per l'amministrazione, tra cui la riqualificazione del territorio – ha dichiarato il Vice Sindaco della Città di Torino Michela Favaro – Il Pnrr avrà un impatto su tutta la città ma sarà soprattutto visibile laddove i territori necessitano più risorse. Questo progetto porterà giovani e formazione di altissimo livello, elementi fondamentali per la nostra società".