Parte domani a Torino il Festival del Digitale Popolare 2024

Il Festival del Digitale Popolare di Torino ispirato quest’anno a Ridurre distanze, superare diseguaglianze torna per la terza edizione a scandagliare l’evoluzione del rapporto tra italiani e digitale nei più diversi ambiti della vita quotidiana, a partire dai giovani, per analizzare come stia cambiando il mondo del lavoro e la pubblica amministrazione, la scuola, come siano sempre più centrali i social nella comunicazione e soprattutto i loro protagonisti, ovvero gli influencer.

Due le ricerche che indagheranno queste dinamiche, che saranno presentate nella giornata di sabato 5 ottobre, la prima sul grande tema dell’intelligenza artificiale al centro dell’indagine della Fondazione Italia Digitale – che organizza il Festival – Generazione Ai: l’Italia digitale alla sfida dell’intelligenza artificiale, a cura di Livio Gigliuto, Presidente Istituto Piepoli e Direttore generale Fondazione Italia Digitale.

“7 giovani su 10 – anticipa Gigliuto – leggono con ottimismo l’impatto dell’intelligenza artificiale sul loro avvenire, come uno strumento in più per realizzarsi. Più diffidenti i meno giovani, che mostrano maggiore apertura quando scorgono gli effetti concreti dell’AI sui problemi della vita di tutti i giorni”.

Il pomeriggio, nell’ambito del panel delle 16.20 sul tema Ai, giovani e nuovo mondo del lavoro sarà illustrata la seconda ricerca dal titolo L’Italia s'è Digital! sulle attività social degli enti pubblici italiani, con un focus sulle fasce di età che seguono le attività digitali della PA, a cura di Sandro Giorgetti, fondatore e amministratore di osservatoriodigitale.info.

I lavori apriranno nell’Igloo allestito in piazza San Carlo alle ore 11.00 con i saluti istituzionali dell’Assessora alla Transizione Digitale e Innovazione della Città di Torino Chiara Foglietta con Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale e il videomessaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale Alessio Butti. Presente all'inaugurazione anche Giorgio Chiellini, inizialmente previsto venerdì sera alla Mole.

Questo per il sabato ma, novità di quest’anno, il Festival avrà appunto un’anteprima già VENERDÌ 4 OTTOBRE, sempre in piazza San Carlo dove, dalle ore 14.00 si apre Health for dreamers, iniziativa curata da TrendSanità dedicata all’impatto della tecnologia digitale nella sanità, per una riflessione condivisa sul Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di rispondere a queste domande: Come sarà il SSN di domani?, Quale ruolo giocherà il digitale nel migliorare la nostra sanità?, Come possiamo integrare tecnologia e aspetti umani per creare un sistema sanitario più inclusivo ed efficiente? (festivaldigitalepopolare.it/iscrizione-anteprima-in-collaborazione-con-trend-sanita/)

Dalla robotica da indossare contro i tumori all’Intelligenza Artificiale per una medicina sempre più personalizzata, l’evento propone talk e laboratori aperti a tutti per capire come IA, realtà virtuale, big data e molto altro possano (e debbano) contribuire a una sanità in continuo miglioramento.

Tra i vari interventi di ricercatori, esperti in AI, aziende, rappresentanti delle professioni e delle istituzioni, come Jacopo Rosatelli, Assessore Politiche sociali della Città di Torino, attesi anche gli influencer della salute noti sui social come ‘HeiMI’, che promuovono la salute a oltre 1 milione di follower.

Alle 17.30 si tiene il panel sulla Chirurgia Robotica moderato dalla giornalista scientifica Roberta Villa con Francesco Porpiglia, Professore Associato di Urologia dell’Università degli Studi di Torino, Antonio Toesca, Direttore del Programma di Senologia Chirurgica presso l’Istituto Oncologico di Candiolo e Carlo Alberto Benech, Responsabile dell’Unità di Chirurgia robotica e vertebrale alla Clinica Humanitas-Cellini di Torino.

Alle 18.30 sarà il momento di Alessandro Beloli Content creator di Geopop, che chiuderà la giornata con una lezione interattiva con il pubblico dal titolo Transizione digitale: la sfida del futuro tra diritti, AI e cybersecurity (iscrizioni qui, festivaldigitalepopolare.it/geopop/).

Per la serata il Festival si sposta al Museo Nazionale del Cinema, dalle 20.00, per l’intervista a Leonardo Bonucci - nuovo ospite - e Cecilia Salvai, calciatrice della Juventus Women e della Nazionale Italiana (evento a inviti).

HIGHLIGHTS PROGRAMMA SABATO 5 OTTOBRE

festivaldigitalepopolare.it/sabato-5-ottobre-2024-piazza-san-carlo/

Ore 11.00 | Inaugurazione con Chiara Foglietta, Assessora Transizione digitale e Innovazione Città di Torino, Francesco Di Costanzo, Presidente Fondazione Italia Digitale, Giorgio Chiellini e presentazione dell’indagine della Fondazione Italia Digitale – che organizza il Festival – Generazione Ai: l’Italia digitale alla sfida dell’intelligenza artificiale, a cura di Livio Gigliuto, Presidente Istituto Piepoli e Direttore generale Fondazione Italia Digitale.

Ore 11.30 | Intervista doppia a Giuseppe Cruciani (Radio 24) e Karima Moual, giornalista specializzata in politica mediorientale, del mondo arabo islamico e immigrazione. Disdetta purtroppo l’intervista a Cecilia Sala (Chora Media, Il Foglio) a causa della situazione in Medio Oriente.

Ore 14.10 | In chiusura del panel su Intelligenza artificiale: la scuola digitale, interviene Davide D’Urso, il comico che sui social stigmatizza caratteristiche e gergo dei residenti dei quartieri torinesi.

Durante l’incontro i ragazzi del progetto FILO illustreranno i risultati di questo programma di formazione e coprogettazione che ha coinvolto 25 giovani tra i 16 e i 25 anni in un percorso di riflessione e confronto sui temi del gap digitale in Italia. Un progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo e Cooperativa D.O.C., con il contributo formativo della Fondazione Italia Digitale, che ha trattato temi cruciali quali twin transition, intelligenza artificiale, gestione consapevole dei social media, cybersecurity e nuove professioni digitali. Il percorso si conclude al Festival: qui i ragazzi avranno un ruolo attivo e potranno incontrare e intervistare rappresentanti del mondo della politica, della società civile, influencer e personaggi dello spettacolo, proponendo domande e discutendo insieme su un nuovo documento programmatico: una carta dei valori digitali dei giovani per la comunità.

Ore 15.00 | Govtech: la PA per ridurre la distanza

Ore 15.50 | Sesso, femminismo e Temptation Island, dialogo con l’autrice Maria Cafagna e Valeria Montebello, scrittrice e podcaster

Ore 16.20 | Generazioni a confronto: i giovani e il nuovo mondo del lavoro. Presentazione della ricerca L’Italia s’è Digital!

Ore 17.20 | Anna Ascani, Vicepresidente Camera dei Deputati interviene nell’incontro dal titolo L’impatto degli influencer sull’opinione pubblica. Evoluzione della figura e cambiamenti in atto?, moderato da Andrea Pennacchioli (La7)

Ore 18.20 | Intervista a Giorgia Soleri

Dalle 19.00 il Festival si sposta all’Off Topic, proseguendo la collaborazione con _resetfestival con il talk Più eretico di così? con Andrea Appino e Max Collini (prenotazioni al Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su WhatsApp al numero 3884463855)

HIGHLIGHTS PROGRAMMA DOMENICA 6 OTTOBRE

festivaldigitalepopolare.it/domenica-6-ottobre-2024-piazza-san-carlo/

ore 10.30 | Firma digitale e referendum, come cambia la politica italiana

ore 10.50 | Si parlerà di competenze digitali per il lavoro, nel talk organizzato con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondo per la Repubblica Digitale e Associazione Italiacamp ETS, dal titolo Progettare il futuro, le storie e le esperienze di domani.