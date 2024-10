A Torino un cassonetto della spazzatura finisce sul tettuccio di un'automobile

Un bidone dell'immondizia sopra il tettuccio di un'automobile. È questa la curiosa scena che si sono trovati davanti agli occhi la scorsa mattina gli operatori ecologici dell'Amiat in via Cavallermaggiore , quartiere San Paolo, mentre effettuavano il servizio di raccolta della differenziata.

"Lotta" tra bidone e automobilista

Uno scatto che è stato postato sui social dalla presidente della municipalizzata Paola Bragantini, che in maniera ironica ha commentato: "L a creatività dei torinesi stupisce e a tratti abbaglia. Città noiosa? No, mai ". Al di là dell'ironia, capita abbastanza di consueto agli spazzini di trovarsi davanti a situazione inconsuete , soprattutto nell'eterna "lotta" tra macchina e bidone dell'immondizia mentre si cerca un posteggio.

È ovvio che in questo caso non si conosce la storia. Potrebbero essere stati dei buontemponi, al termine magari di una serata alcolica, che hanno deciso di fare uno scherzo. Oppure qualche residente della zona perché c'è chi sposta il cassonetto, ad esempio sul marciapiede, per parcheggiare la propria vettura. "Ricordiamo - sottolinea Bragantini di Amiat - che dove c'è la raccolta porta a porta è necessario lasciare lo spazio per esternalizzare i bidoni nei giorni previsti".