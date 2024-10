Flockerz, il nuovo token che fa guadagnare votando raggiunge 300.000 dollari in prevendita

Quello delle meme coin è uno dei segmenti crypto con maggior appeal in questo momento. Partecipare a questi progetti in fase di prevendita offre solitamente agli investitori la possibilità di accedere all’investimento a un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello del lancio sugli exchange. Flockerz ha già raccolto oltre 300.000 dollari in pochi giorni e offre agli utenti una opportunità ulteriore, ribaltando le regole del gioco: quella di partecipare attivamente alla creazione e allo sviluppo del progetto attraverso una votazione da parte degli investitori.

Grazie a FlockTopia, un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), ogni membro della comunità, chiamata "The Flock", ha il potere di votare e decidere sulle proposte chiave che determinano il futuro del progetto, attraverso il suo sistema Vote-To-Earn che ricompensa i detentori con token $FLOCK per la loro partecipazione alle votazioni. Più si è attivi, più si guadagna, creando un ecosistema in cui la partecipazione si trasforma in profitto.

FLOCKERZ è un ecosistema completamente decentralizzato, dove ogni possessore di token può decidere il futuro della piattaforma. Che si tratti di votare per il burn dei token, per nuove funzionalità o per piani di espansione, è la comunità che determina la direzione del progetto. Questo sistema non solo dà potere alla comunità, ma garantisce anche che la governance rimanga democratica e decentralizzata.

Partecipare in anticipo significa maggiori ricompense per gli investitori

Chi si unisce al progetto nelle prime fasi beneficia del 20% della fornitura totale di token, riservata ai partecipanti alla prevendita.

Questa è un'opportunità iniziale per guadagnare ricompense significative. Durante la prevendita, si potranno mettere in staking i propri token $FLOCK, ed ottenere un APY molto generoso che al momento è del 7503%. La distribuzione delle ricompense in token $FLOCK avverrà a un tasso di 684,93 token $FLOCK per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell'arco di 2 anni e potranno essere richieste una volta che il claim sarà attivo. Sono oltre 23 milioni i token messi in staking. Investire fin dall'inizio significa assicurarsi ricompense passive e ottenere pieni diritti di voto per influenzare la direzione del progetto.

Cosa differenzia Flockerz dagli altri token?

Sicuramente il ruolo della comunità non è mai stato così centrale. Grazie a FlockTopia ogni decisione presa è frutto delle votazioni dei sostenitori del progetto, garantendone la decentralizzazione e una maggiore equità.

Una tokenomica incentrata sulla comunità

L'obiettivo di Flockerz è costruire una delle comunità più potenti al mondo, dove ogni membro ha voce in capitolo e una parte nel plasmare il futuro.

Il token $FLOCK è un ERC-20, sviluppato su Ethereum che ha già ricevuto la verifica dell’ audit di Coinsult. La fornitura totale di token è di 12 miliardi, di cui il 25% è destinato allo staking, premiando i detentori fedeli con un reddito passivo e promuovendo stabilità e crescita a lungo termine. Il 20% della fornitura totale è invece riservata ai partecipanti alla prevendita, offrendo vantaggi esclusivi ai primi sostenitori. Il 25% viene conservato nel DAO Vault, il tesoro della comunità. Più votazioni si effettuano, più si ottengono guadagni dalle ricchezze del vault. Il 10% è riservato a garantire scambi fluidi su piattaforme centralizzate e decentralizzate e il restante 20% è destinato alle attività di marketing per diffondere il progetto FLOCKERZ su scala globale. I canali X e Telegram sono già ben alimentati e seguiti con partecipazione dalla nascente comunità di follower.

Roadmap: il volo di FLOCKERZ

Con il suo rivoluzionario DAO e il sistema Vote-To-Earn, FLOCKERZ sta riscrivendo le regole delle meme coin. È un’occasione imperdibile per far parte di un movimento guidato dalla comunità, dove gli investitori hanno il potere. La Roadmap è pensata per lanciare il prodotto stabile nel tempo.

La prima fase, quella attuale del decollo, prevede oltre all’audit di sicurezza del contratto $FLOCK e l’inizio della prevendita, con opportunità di guadagno per i primi sostenitori. In questa fase viene messa in atto una campagna di marketing globale per coinvolgere Flockers da tutto il mondo.

La seconda fase, quella dell’ascesa, sarà quella dell’espansione della comunità, con sempre più membri che si uniscono al progetto e con la collaborazione di influencer crypto per aumentare la visibilità. FLOCKERZ diventa un nome di riferimento nell'ecosistema Ethereum.

La terza fase, quella dell’atterraggio, vedrà il token $FLOCK disponibile per il trading su piattaforme di scambio globali. La continua crescita della comunità, porterà ad un ulteriore sviluppo del progetto con l’Implementazione completa del sistema Vote-To-Earn, con ricompense per la partecipazione attiva dei membri.

Come comprare $FLOCK

Per acquistare $FLOCK durante la prevendita, bisogna collegare il proprio wallet MetaMask (desktop) o Best Wallet (mobile) sul sito ufficiale utilizzando il widget in pagina. Si possono acquistare i token $FLOCK con ETH, BNB, USDT o anche con la carta bancaria. È necessario assicurarsi di essere provvisti di ETH, BNB o USDT da scambiare con $FLOCK, considerando anche le gas fee.