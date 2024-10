L'intelligenza artificiale per aiutare le donne a fare carriera senza trascurare la famiglia: ecco l'idea torinese per il premio Gamma Donna

Si può lasciare una promettente carriera dirigenziale internazionale per dedicarsi alla "missione" di trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata? E' proprio ciò che ha scelto di fare la torinese Cinzia Tessarolo con la sua "Family+Happy", idea d'impresa che le ha fatto meritare l'approdo in finale per l'edizione 2024 di "Gamma Donna", il premio che ormai per tradizione accende un riflettore sulle imprenditrici più innovative e che, per l'occasione, torna a celebrare la finale a Torino, città dove affonda le sue radici.

Aiuto nel gestire la famiglia senza rinunciare alla carriera In particolare, Family + Happy si affida all’intelligenza artificiale messa al servizio del welfare per aiutare le famiglie ad essere più felici. E Cinzia Tessarolo, che ne è fondatrice e amministratore delegato, guida un'azienda in cui si vogliono offrire servizi di caregiving innovativi e di welfare familiare tramite le aziende. Con oltre 50.000 caregiver certificati, Family+Happy garantisce un supporto rapido e affidabile, migliorando la qualità della vita delle persone e semplificandone la gestione famigliare, senza dover rinunciare alla propria realizzazione personale e professionale, in particolare quella delle donne (che spesso finiscono per ritrovarsi a portare tutto il peso della cura dei famigliari, figli o anziani che siano).

Appuntamento alla Nuvola

L'appuntamento con la finale di Gamma Donna, invece, è fissato per il 4 novembre presso la Nuvola Lavazza. Le finaliste in tutto saranno 6, per una manifestazione che quest'anno spegne 20 candeline, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d’impresa virtuosi.



Le altre candidate sono Paola Bernardotto di Ettomio (Vicenza), Michela Conti di Ugo (Milano), Beatrice Carolina Iaia di Biotitan Nanotechnology (Milano), Gioia Lucarini di Relief (Pisa) e Josephine Pace di Alfa Green Solutions (West Palm Beach, Florida).



Altri riconoscimenti

Durante l’evento – parte del calendario di “Torino Capitale Cultura d’Impresa 2024” – saranno proclamate anche le vincitrici del Women Startup Award per la startupper più innovativa, del Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication per l’imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione e la Menzione per l’impatto sociale del Cottino Social Impact Campus per l’imprenditrice che abbia sperimentato con successo soluzioni e politiche innovative alle sfide sociali contemporanee.