Al Mercato Centrale torna SaluTO, scienze e tecnologie per vivere meglio [VIDEO]

“Scienze e tecnologie per vivere meglio”. È questo il titolo dell’edizione 2024 di SaluTO , l’evento di divulgazione medico scientifica in programma dal 10 al 12 ottobre presso il Mercato Centrale di Torino che vuole “stanare” le fake news legate ai temi della salute.

A presentarlo questa mattina al secondo piano del Mercato Centrale il coordinatore scientifico Ezio Ghigo , professore ordinario di Endocrinologia dell’Università di Torino. Intervenuti l’assessore alla Salute della Città di Torino Jacopo Rosatelli , Pier Paolo Pecchini , Ceo di YEG (Your Event Group), organizzatore dell’evento, Filippo Molinari , vice Rettore per il Piano Strategico del Politecnico di Torino, professore di Bioingegneria, Corrado Alberto , membro di giunta della Camera di Commercio di Torino e Riccardo D’Elicio , presidente Cus Torino.

Il 25-50% delle persone non riesce a distinguere un deepfake, un video elaborato tramite intelligenza artificiale, da un video vero, con la grave conseguenza dell’esposizione del pubblico al rischio di truffa anche sui temi della salute. È la conclusione di uno studio scientifico pubblicato recentemente sul British Medical Journal, fra le più prestigiose riviste scientifiche internazionali.

“La rapida democratizzazione degli strumenti di intelligenza artificiale per la clonazione vocale e la generazione di avatar - si dice nello studio - ha trasformato il panorama delle frodi e delle spersonificazioni. I deepfake funzionano sfruttando le emozioni delle persone. Utilizzano l'immagine, la voce o la somiglianza di una persona fidata in una comunità. Quando si tratta di prodotti medici, quel legame emotivo con la persona che ti parla del nuovo farmaco miracoloso o del magnifico dispositivo medico è ancora più importante”.

I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da immagini video e audio di reali professionisti della salute, creano nuovi contenuti, utilizzando le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e imitandone la voce. Il fenomeno si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo e riguarda sempre più spesso medici e professionisti della salute, le cui immagini video vengono rielaborate in maniera sempre più sofisticata e verosimile con lo scopo di promuovere prodotti parafarmaceutici o dispositivi in maniera fraudolenta. In Italia l’allarme è stato lanciato recentemente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e chirurghi e da medici noti al pubblico le cui immagini erano state manipolate.

Un altro rischio di fakenews prodotte dall’intelligenza artificiale generativa viene dai chatbot, software che simulano le conversazioni umane - il più noto è ChatGPT - elaborando milioni di dati reali, aggregandoli in funzione della domanda che viene posta dall’utente, ma con il rischio di arrivare a conclusioni errate. Anche in ambito medico.

È stato recentemente pubblicato su Jama Ophtalmology un articolo scritto da tre ricercatori italiani, la cui importanza va ben oltre la branca specialistica a cui fanno riferimento. Gli autori dimostrano come sia possibile chiedere a ChatGpt di creare un dataset di dati del tutto falso interrogandolo su un quesito medico-scientifico.

“Contrastiamo la falsa informazione"

“Scopo di SaluTO fin dalla sua prima edizione - spiega Ezio Ghigo, coordinatore scientifico di SaluTO - è affrontare il problema delle fakenews sulla salute in cui ci si imbatte soprattutto on line. Nell’arco di questi ultimi anni il problema si è aggravato con l’intelligenza artificiale, di cui si parlava già da tempo in ambito scientifico, ma che è entrata nell’esperienza quotidiana del grande pubblico di recente grazie a strumenti accessibili on line a chiunque. L’edizione di quest’anno di SaluTO aggiunge quindi un tassello importante nell’impegno per contrastare la falsa informazione che danneggia concretamente la salute delle persone, ragionando insieme al pubblico sulle nuove tecnologie che dobbiamo imparare a conoscere meglio”.

Il calendario e gli argomenti di SaluTO 2024

Tre pomeriggi dedicati alla discussione su Salute e Fakenews, con la formula tradizionale del talk con esperti moderato da Federico Mereta, giornalista scientifico, e due mattinate dedicate alle scuole, con attività esperienziale per i ragazzi. Al termine di ogni giornata aperitivi “salutari” per discutere insieme dei temi affrontati durante gli incontri.

Tre i filoni di quest’anno: La tecnologia che ci cambia la vita, Vivere bene a Torino (e non solo), le Grandi sfide della medicina del futuro.

Al tema portante di SaluTO 2024, Scienza e tecnologie per vivere meglio, è dedicato in particolare il pomeriggio della prima giornata, giovedì 10 ottobre con il talk alle ore 17.30 su La tecnologia che ci cambia la vita. Sì parlerà di Intelligenza artificiale e medicina, con la partecipazione di Paolo Fonio, docente di Radiologia all’Università degli Studi di Torino e Valentina Giannini, docente del dipartimento di Elettronica e tecnologie del Politecnico. A seguire, l’incontro di approfondimento La salute al tempo di app: come il telefonico ci controllerà il cuore e non solo con Simona Bo, Marco Minetto e Gaetano Maria Deferrari. Infine, a chiudere il pomeriggio di incontri: Diabete come la tecnologia cambia il monitoraggio e la cura, con Fabio Broglio e Filippo Molinari, docente di Bioingegneria elettronica e informatica del Politecnico di Torino.

Come già lo scorso anno, per la VI Edizione, SaluTO Torino. Medicina e Benessere, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 ottobre gli incontri si terranno tutti al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, a Porta Palazzo, cuore e ventre cittadino, un luogo simbolico di apertura e condivisione. Protagonisti della manifestazione i docenti della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico.

Il comitato scientifico di SaluTO

l Comitato scientifico di SaluTO è composto da Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Paolo Fonio, professore ordinario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo e Coordinatore Scientifico di SaluTO; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radioterapia e direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

Modera gli incontri Federico Mereta, giornalista scientifico.

SaluTO e le Scuole

La terza missione dell’Università, il trasferimento delle conoscenze attraverso processi di interazione diretta con la società civile, è da sempre uno dei principali obiettivi della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino impegnata in SaluTO. Proprio per questo motivo, quest’anno anche le scuole di Torino partecipano alla Tre giorni al Mercato Centrale, grazie a una convenzione rivolta agli istituti scolastici secondari di secondo grado di tutta la Regione Piemonte. Un accordo che consente agli studenti di acquisire crediti formativi partecipando a SaluTO, come Progetto PCTO, Percorsi per le competenze trasversali l’orientamento.

I ragazzi parteciperanno a gruppi alle attività della mattinata di giovedì 10 e di venerdì 11 ottobre e in autonomia per quelle del pomeriggio. Saranno sollecitati con domande su alimentazione e Junk food, Sonno, Esercizio fisico, Psicologia, Disturbi del comportamento alimentare negli incontri esperienziali organizzati nel corso della mattinata.

Per catturare la loro attenzione SaluTO userà il gaming digitale e per monitorare in modo scientifico quantità e qualità delle interazioni utilizzerà il metodo D*motion, che nel 2023 ha ottenuto il premio come Miglior innovazione tecnologica nel mondo degli eventi al BEA Best Event Award.

Rientrati in classe, dopo l’evento, gli studenti dovranno rielaborare quanto appreso durante gli incontri e diventare a loro volta divulgatori dei contenuti su cui hanno lavorato durante la manifestazione, iniziando così a diventare parte attiva nella promozione di una corretta cultura della salute.

Chi organizza - YEG! Your Event Group

YEG! Your Event Group è una società di live communication, partner di eventi innovativi nel mondo istituzionale e corporate che si occupa di progettare e pianificare soluzioni logistiche e creative nel mondo della comunicazione, utilizzando tools moderni ed efficaci uniti a un forte pensiero strategico. Ha sedi a Torino, Milano e Roma e vanta una grande esperienza nell’organizzazione e produzione di eventi a carattere scientifico.

Il Mercato Centrale Torino, sede di SaluTO 2024

Il progetto Mercato Centrale, che ospita la VI edizione di SaluTO Torino. Medicina e Benessere, è un punto di riferimento per chi ama, vive e sceglie il cibo in un contesto in cui cultura e territorio si fanno protagonisti. Nato da un’idea di Umberto Montano e realizzato col gruppo ‘Hu’ della famiglia Cardini Vannucchi nel 2014 a Firenze, Mercato Centrale ha aperto nel 2016 a Roma, nel 2019 a Torino ed è infine approdato a Milano nel 2021. Mercato Centrale Torino si trova a Porta Palazzo, cuore della città in continuo fermento. Le botteghe con le bontà degli artigiani si fondono con l’arte e gli eventi in spazi aperti a tutti, perché il Mercato è un luogo di scambio di storie, idee ed opinioni.

SaluTO - Torino. Medicina e Benessere è ideato e realizzato dalla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, dalla Città di Torino e YEG! In collaborazione con il Politecnico di Torino.