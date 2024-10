Nichelino, rifiuti sparsi ovunque lungo via Rossini: "Servono le telecamere"

A Nichelino il problema dell'abbandono dei rifiuti continua ad essere una piaga che riguarda molte strade della città. L'ultimo caso si è registrato nei giorni scorsi lungo via Rossini, dove viene abbandonato davvero di tutto, facendo traboccare i cassonetti, con la sporcizia che poi finisce per invadere anche strade e marciapiedi.

L'ultimo caso in via Rossini

Alcuni residenti provano a combattere contro l’inciviltà di altri, lavorando per differenziare, deponendo in modo corretto nei bidoni per la raccolta di carta e cartone, piuttosto che del vetro, ma i contenitori dell'indifferenziato spesso traboccano. Nei cassonetti finisce di tutto e “c’è qualcuno che arriva persino con il carrello della spesa per buttare i rifiuti", hanno raccontato alcune persone.

La rabbia di molti residenti

I residenti hanno sollecitato più volte Covar, Comune e Polizia Municipale ad intervenire, ma non è facile andare a pizzicare questi 'furbetti dei rifiuti', per questo la speranza è quella di andarli a scovare in altro modo: "Proviamo almeno a mettere le telecamere per individuare e multare questi incivili", è la richiesta arrivata da chi abita in via Rossini.