Le idee dei ragazzi per combattere il cambiamento climatico saranno realizzate in 8 scuole di Torino

Una parete verde sulla facciata della scuola, il riutilizzo dei rifiuti come oggetti artistici o la creazione di spazi comuni adatti alle biciclette: sono alcune delle idee che hanno vinto il progetto Youth Climate Action e verranno realizzate dalle scuole di Torino. I progetti sono stati ideati direttamente dai ragazzi, e gli 11 selezionati come vincitori riceveranno un contributo a fondo perduto compreso tra 925 e 4.621 euro, sui 46mila totali ricevuti dalla Città, pe r trasformare le idee in azioni concrete.

"Siamo andati alla Cop 28 insieme ad altre 99 città per discutere di come combattere il cambiamento climatico - ha spiegato Lo Russo rivolgendosi ai ragazzi, al termine di una giornata di workshop intorno ai progetti selezionati - L'organizzazione ha sfidato i sindaci a coinvolgere i giovani, creando questo bando. Sono contento perché i temi che avete tirato fuori sono le risposte al cambiamento climatico che sta mettendo in campo anche la Città. I contributi che sono stati premiati sono piccoli cambiamenti, che insieme ad altri piccoli cambiamenti messi in campo da altri attori potranno fare la differenza. Quello che vi chiedo è di non fermarvi oggi, l'obiettivo non deve esaurirsi con questa iniziativa".